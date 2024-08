Ten makaron robię, gdy nie wiem, jak zużyć ulubioną sałatę. Przepis jest ekspresowy

Makaron z pesto z rukoli to moje ulubione danie. Sięgam po nie zawsze, gdy mam w lodówce sporo zielonych listków, a już nie mam ochoty na sałatki z winegretem. W połączeniu z oliwą z oliwek, odrobiną parmezanu i pestkami lub orzechami rukola nabiera niesamowitego charakteru. Sos podany z makaronem z powodzeniem zastąpi ci kolację, a może i obiad.

Dlaczego warto wybrać pesto z rukoli?

Makaron z pesto z rukoli będzie źródłem wielu witamin i minerałów. W rukoli — stanowiącej bazę zielonego sosu — znajdziesz spore ilości wspierającej odporność witaminy C, porcję niezbędnej dla prawidłowego krzepnięcia krwi witaminy K oraz pozytywnie wpływające na układ nerwowy witaminy z grupy B. Liście będą też źródłem potasu, wapnia, magnez i żelaza.

Sos będzie zawierał również nasiona słonecznika, które są dość tanim źródłem roślinnego białka, wpływającej na dobry wygląd cery witaminy E i wspierających serce kwasów omega-6. Chrupiący dodatek to także solidna dawka cynku, fosforu i selenu.

Do pesto z rukoli dodam też niewielką porcję parmezanu, który dostarczy wapnia i będzie stanowił kolejne – tym razem odzwierzęce – źródło białka. Smak sosu wzbogaci z kolei czosnek – aromatyczny dodatek o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym i przeciwwirusowym. Sam makaron — a zwykle wybieram pełnoziarniste tagliatelle — dostarczy jeszcze wspomagającego trawienie błonnika.

Posiłek z zielonym sosem nie będzie przy tym bardzo kaloryczny, a zaspokoi głód na długo. Pozostaje więc zebrać składniki i zabrać się za jego przygotowanie.

Jak zrobić makaron z pesto z rukoli?

Wykonanie pesto z rukoli zawsze planuję na czas, gdy gotuję makaron. Wtedy danie powstaje ekspresowo. Bez trudu się wyrabiam, bo składniki na zielony sos wystarczy tylko zblendować.

Wcześniej muszę jedynie zetrzeć parmezan i obrany czosnek na tarce, ale to nie jest czasochłonne. Uzyskanie właściwej konsystencji dodatku do makaronu zajmuje dosłownie chwilę. Łączę go z kluskami od razu po tym, jak je odcedzę i podaję. Tak jest najsmaczniej.

Przepis: Makaron z pesto z rukoli Pyszne i szybkie danie z sosem inspirowanym kuchnią włoską. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 364 w każdej porcji Składniki 250 g pełnoziarnistego makaronu tagliatelle

80 g rukoli

2 ząbki czosnku

50 g nasion słonecznika

20 g tartego parmezanu

80 ml oliwy z oliwek

1 łyżeczka soku z cytryny

1/3 łyżeczki miodu

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówMakaron tagliatelle ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Rukolę opłucz pod bieżącą wodą. Czosnek obierz i zetrzyj na tarce. Podobnie potraktuj parmezan. Wykonanie makaronu z pesto z rukoliW pojemniku blendera umieść rozdrobniony czosnek i parmezan. Dodaj rukolę, oliwę z oliwek, nasiona słonecznika, sok z cytryny, miód, szczyptę soli i około 1/3 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu. Zblenduj na dość gładką masę. Połącz ją z ugotowanym i odcedzonym makaronem.

Inne warianty makaronu z pesto

Do pesto z rukoli możesz też dodać inne chrupiące elementy. Zamiast nasion słonecznika sprawdzą się też pestki dyni, orzechy włoskie, ziemne lub nerkowce. Też dostarczą cennych tłuszczy i roślinnego białka.

Liście rukoli możesz z powodzeniem zastąpić lub wymieszać z innymi. Świeży szpinak baby, roszponka, a nawet nać młodej marchewki czy liście rzodkiewki dobrze odnajdą się w takim sosie.

