Włosi zajadają się tym makaronem z sosem na potęgę. Zdrowe składniki kupisz teraz za grosze

Pasta alla Norma to pyszne danie kuchni sycylijskiej, nazwą nawiązujące do bohaterki opery Belliniego. Dokładne okoliczności powstania receptury na ten włoski klasyk nie są znane, ale nie przeszkodzi to w cieszeniu się jego smakiem. Warto go zrobić zwłaszcza latem, kiedy składniki kosztują naprawdę niewiele.

Dlaczego warto się skusić na pasta alla Norma?

Włoski makaron stanowi połączenie dojrzałych w słońcu pomidorów, delikatnego bakłażana, wyrazistego czosnku, pięknie pachnących bazylii i oregano oraz lekko słonego sera ricotta salata. Smakowo to prawdziwa poezja. Jednocześnie jest to wspaniałe źródło licznych cennych składników odżywczych.

W pomidorach znajdziemy likopen, który neutralizuje wolne rodniki, normalizuje ciśnienie i obniża stężenie tzw. złego cholesterolu we krwi. Najlepiej przyswaja się go ze zdrowym tłuszczem i po obróbce termicznej pomidorów, a to właśnie zrobimy, przyrządzając pasta alla Norma.

Bakłażany zawierają foliany, antocyjany, witaminę C oraz potas, wapń i magnez. Latem stanowią zatem świetne źródło związków pełniących wiele ról m.in. chroniących układ nerwowy, wspierających działanie mięśni i budujących odporność.

Wreszcie oba warzywa są źródłem regulujące trawienie błonnika, a ricotta łatwo przyswajalnego białka. Tłuszczu dodane będzie niewiele, a makaron penne dostarczy odpowiedniej ilości węglowodanów. Posiłek będzie zatem sycił na długi czas.

Jak zrobić włoskie danie pasta alla Norma?

Przyrządzanie włoskiego dania jest banalne. Wystarczy ugotować makaron, a warzywa poddusić z dodatkiem tłuszczu. Do zagęszczenia sosu, koniecznie zachowaj wodę z gotowania pasty – jest pełna skrobi, która idealnie nadaje się do tego celu. Nie dodawaj do niej tylko tłuszczu, bo sos spłynie z klusek i trudno będzie ci zjeść potrawę w prosty i przyjemny sposób.

Przepis: Pasta alla Norma Pyszny włoski makaron z sosem z letnich warzyw i serem ricotta salata. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 45 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 555 w każdej porcji Składniki 450 g makaornu penne

400 g bakłażana

400 g świeżych pomidorów

4 łyżki oliwy z oliwek

200 g sera ricotta salata

1 łyżeczka oregano

8 listków świeżej bazylii

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie warzywBakłażana umyj, przekrój na połówki lub ćwiartki i połóż na sicie lub kratce. Oprósz solą i pozostaw na 30 minut, by uwolnił soki oraz goryczkę. W międzyczasie obierz cebulę oraz czosnek i posiekaj je. Pomidory sparz, usuń skórkę i pokrój je w kostkę. Bakłażana pokrytego „rosą” wytrzyj ręcznikiem papierowym, a następnie też pokrój w kostkę. Gotowanie makaronuPenne wrzuć na osolony wrzątek, zachowując proporcję 1 litr wody na 100 g makaronu. Gotuj tak długo, jak podano na opakowaniu. Zachowaj wodę. Robienie sosu pomidorowegoNa dnie większego garnka rozgrzej 2 łyżki oliwy z oliwek. Zeszklij na niej cebulę, a następnie dodaj czosnek. Szybko przesmaż i wrzuć pomidory. Duś przez 10-15 minut. Składanie pasta alla NormaNa patelni rozgrzej resztę oliwy i podsmaż na niej bakłażana. Gdy będzie rumiany, przerzuć go do sosu z pomidorów wraz z odcedzonym makaronem. Dopraw ziołami oraz solą i pieprzem. Gęstość dania ureguluj, wlewając wodę z gotowania makaronu wedle uznania. Przenieś na talerze i posyp ricottą oraz świeżą bazylią.

Jak podać włoski makaron?

Pasta alla Norma warto posypać świeżą bazylią. Możesz też skusić się na dodatkową porcję pieprzu – ja lubię sobie w ten sposób zaostrzać smak pomidorów.

Ponieważ na koniec włoskie danie posypuje się pokruszoną ricottą, dodawanie tartego parmezanu – tak częsty krok w przypadku innych makaronów z sosami – będzie już zbędne.

Jeśli nie masz sera ricotta salata możesz użyć posolonego twarogu lub klasycznej ricotty. Pierwszy ser pokrusz jak w przepisie. Drugi polecam blendować z sosem.

