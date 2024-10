Przepis na moje halloweenowe babeczki chcą wszyscy znajomi. Sekret ich smaku tkwi w genialnym kremie

Halloween to nie tylko okazja do przebierania się, ale również do przygotowywania pysznych i przerażających przekąsek oraz słodkości. Robiąc takie „kulinarne cuda” ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Jest to idealna okazja do kuchennych eksperymentów. Straszne wypieki z pewnością zrobią furorę na halloweenowej imprezie. Wbrew pozorom wcale nie są też trudne do przygotowania.

Jak zrobić halloweenowe babeczki? Prosty przepis

Halloweenowe słodkości to prawdziwa uczta dla podniebienia. Ciasta w kształcie dyń, trupich czaszek czy duchów zachwycają zarówno wyglądem, jak i smakiem. Czekoladowe babeczki z pomarańczową masą to również niezwykle efektowny deser na Halloween.

Przepis: Muffinki czekoladowe Te babeczki są obłędnie smaczne, spróbujcie zrobić je sami Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 8 Składniki 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

2 łyżki kakao

150 g masła

150 g czekolady

300 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka kawy zbożowej

200 g cukru

1 łyżka cukru wanilinowego

2 duże jajka

170 ml mleka Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówRoztopcie masło i ostudźcie je. Czekoladę połamcie na kawałeczki. Rozgrzejcie w tym czasie też piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Mieszanie suchych składnikówPrzesiejcie mąkę do miski razem z proszkiem do pieczenia, sodą, kakao, kawą zbożową i dokładnie wymieszajcie całość. Dodajcie cukier oraz cukier wanilinowy i ponownie wymieszajcie. Łączenie produktówW drugiej misce zmiksujcie jajka z mlekiem. Do sypkich produktów dodajcie masę jajeczną i całość delikatnie wymieszajcie. Dodajcie również roztopione masło i rozdrobnioną czekoladę. Masę krótko wymieszajcie i wyłóżcie do papilotek. Pieczenie muffinekBabeczki pieczcie w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 20 minut, do tzw. suchego patyczka.

Pomarańczowy to nieodłączny kolor Halloween. To właśnie taką barwę powinien mieć więc też krem do muffinek. Zrobicie go z kilku składników.

Przepis: Pomarańczowy krem maślany Ten krem smakuje wyśmienicie, a do tego jest idealnie puszysty i lekki Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 g masła

340 g cukru pudru

2 łyżeczki esencji pomarańczowej

1 łyżka mleka

barwnik spożywczy w żelu w kolorze pomarańczowym Sposób przygotowania Ucieranie masła z cukremNajpierw miękkie masło należy ucierać z dwoma rodzajami cukru do momentu otrzymania puszystej masy. Łączenie składnikówNastępnie do masy dodajcie barwnik spożywczy w kolorze pomarańczowym, esencję pomarańczową oraz mleko. Całość miksujcie, aż masa nabierze konsystencji kremu, który będziecie mogli położyć na wypiek.

Jak przygotować dekoracje w kształcie pajęczyn?

Roztopiona czekolada to wszystko, czego będziecie potrzebować, aby stworzyć przerażające pajęczyny na wierzch babeczek. Możecie użyć zarówno gorzkiej, jak i mlecznej czekolady lub połączyć obie. Najpierw roztopcie czekoladę w kąpieli wodnej lub mikrofalówce. Następnie przełóżcie ją do specjalnej formy na polewę (możecie użyć też papieru do pieczenia zwiniętego w rożek z odciętą końcówką) i narysujcie dwa okręgi – jeden duży, a w nim drugi mniejszy. Na samym środku zróbcie dość sporą kropkę. Połączcie to wszystko prostymi liniami – tak, by całość wyglądała jak sieć pająka.

Wcale nie musicie przygotowywać ozdobnych pajęczynek – zamiast tego możecie też „wyczarować” pająki lub inne, straszne dekoracje. Do przygotowania takich ozdób dobrze sprawdzi się też specjalny plastyczny lukier – kupicie go bez problemu przez internet.

Pomysły na straszne przekąski na Halloween

Halloween to święto, podczas którego przekąski nabierają mrocznego charakteru. Wiele tradycyjnych smakołyków jest przekształcanych w straszliwe przysmaki. Ciekawym pomysłem jest zrobienie paluchów wiedźmy, czyli kruchych ciasteczek, które za sprawą swojego kształtu przypominają przerażające palce. Możecie zrobić też mumie z parówek – ich przygotowanie jest bardzo proste i nie wymaga wielu składników. Wystarczy ciasto francuskie, parówki, ketchup i odrobina wyobraźni, aby stworzyć przerażającą przekąskę, która będzie hitem na halloweenowym stole. Warto również zrobić serowe miotełki z paseczków sera i słonych paluszków.

