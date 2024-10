„Paluchy wiedźmy” na Halloween to hit. Ciastka przerażają wyglądem, ale zachwycają smakiem

Halloween to świetna okazja, aby puścić wodzę fantazji i przygotować naprawdę przerażające przekąski. Jest to nie tylko dobry sposób na urozmaicenie menu, ale też wspaniała zabawa da całej rodziny. Ciastka w kształcie dyń, duchów czy nietoperzy to klasyczne propozycje. Można je ozdobić kolorowym lukrem lub posypką, tworząc prawdziwe kulinarne „dzieła sztuki”. Warto jednak też postawić na coś bardziej oryginalnego – ciastka przypominające paluchy wiedźmy będą największą atrakcją każdej halloweenowej imprezy.

Jak zrobić paluchy wiedźmy na Halloween? Prosty przepis

Na waszej halloweenowej imprezie nie może zabraknąć kruchych ciasteczek, które wyglądają jak przerażające paluchy wiedźmy. Ta przekąska jest naprawdę szybka w przygotowaniu i bardzo efektowna. Ciasteczka wyjdą cudownie chrupiące i naprawdę niezwykle smaczne.

Przepis: Ciastka paluchy wiedźmy

Składniki:
225 g miękkiego masła

3/4 szklanki cukru pudru

1 jajko

łyżeczka ekstraktu z wanilii

2 i 2/3 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka soli

migdały Sposób przygotowania Łączenie składnikówPołączcie ze sobą wszystkie produkty poza migdałami, a następnie zagniećcie ciasto. Zawińcie je w folię i włóżcie do lodówki na około 30 minut. Formowanie paluchów wiedźmySchłodzone ciasto uformujcie na kształt palców. Następnie na ich końcach umieśćcie migdały. Delikatnie zaznaczcie nożem zgięcia paluchów. Pieczenie ciastekCiastka ułóżcie na blaszce do pieczenia i wstawcie do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza. Pieczcie je przez około 10 minut, a później wyjmijcie z piekarnika i ostudźcie.

Jeśli z kolei macie bardzo mało czasu na zrobienie tych ciasteczek – zamiast kruchego ciasta możecie użyć gotowego ciasta francuskiego, które dostaniecie niemal w każdym sklepie. Uformowanie palców może być wtedy jednak nieco trudniejsze, ale za to przekąska będzie gotowa w kilkanaście minut.

Jak ozdobić halloweenowe „paluchy wiedźmy”?

Bardzo ważne jest, żeby na ciastkach zrobić kilka nacięć nożem – to doda „paluchom wiedźmy” realizmu. Możecie ozdobić je też na przykład czerwonym lukrem, imitującym krew, przez co ciastka nabiorą jeszcze bardziej mrocznego charakteru. Możecie użyć też czerwonego dżemu, na przykład z porzeczek czy truskawek. Z kolei cieniutkie nitki białego lukru stworzą złudzenie pajęczyn, dzięki czemu przekąska będzie jeszcze bardziej przerażająca.

Z kolei używając polewy czekoladowej możecie stworzyć na ciasteczkach małe robaczki – dodadzą im makabrycznego uroku. Czekoladą możecie ozdobić też miejsca wokół paznokci (czyli migdałów), ciastka będą wtedy naprawdę upiorne. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie serowych miotełek na Halloween – tę przekąskę pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli.

