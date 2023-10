Serowe miotełki na Halloween. Prosta przekąska dla dzieci i dorosłych

Szykujesz imprezę na Halloween? Serowe miotełki to prosta przekąska, która wyglądem nawiązuje to upiornej tematyki halloweenowych spotkań – wyglądają bowiem niczym czarodziejskie miotły. Ich przygotowanie jest bardzo łatwe i możesz w to zaangażować dzieci.

Jak zrobić serowe miotełki na Halloween?

Potrzebujesz trzy składniki: zwykłe słone paluszki (mogą też być z makiem albo z sezamem), plasterki sera oraz coś do przewiązania (np. gałązki pietruszki, paski zblanszowanego pora albo kawałki szczypiorku). Ważne jest, aby plasterki sera były w miarę cienkie i dały się zwinąć w rulonik. Dobrze się tu sprawdzi ser sprzedawany jako mierzwiony. Każdy kawałek sera wystarczy naciąć w charakterystyczne frędzelki, a potem nawinąć na koniec paluszka i zawiązać.

RADA: Zamiast sera lub razem z serem możesz do zrobienia miotełek na Halloween wykorzystać także szynkę (świetnie sprawdzą się tu włoskie szynki krojone w cieniutkie plasterki), słone paluszki możesz też zastąpić włoskimi paluszkami grissini. Miotełki możesz też udekorować oliwkami, nakładając na każdy paluszek oliwkę bez pestki i przesuwając ją do serowej części.

Jak podawać serowe miotełki?

Serowe miotełki można chrupać bez żadnych dodatków. Wystarczy je położyć na półmiskach i nic więcej nie trzeba. Ale można także je podać w towarzystwie sosów. W klimacie Halloween będą przede wszystkim sosy w kolorze czerwonym. Tu proponujemy np. ostry sos hiszpański mojo rojo – recepturę na sos znajdziesz w przepisie na pomarszczone ziemniaczki). W wersji dla najmłodszych oczywiście zawsze sprawdzi się łagodny ketchup. Miotełki można także podać z innymi sosami, na halloweenowych przyjęciach sprawdzają się też sosy w kolorze zielonym – może to być np. bardzo zdrowy sos jogurtowy na bazie awokado.

