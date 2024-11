Surówka z przepisu Ewy Wachowicz to moje odkrycie. Sekretem genialnego smaku jest nietypowy dodatek

Surówki to idealny dodatek do każdego posiłku. Są nie tylko pyszne, ale także niezwykle zdrowe i łatwe w przygotowaniu. Chrupiąca marchewka, świeży ogórek czy kolorowa papryka to tylko niektóre z warzyw, które możecie wykorzystać do stworzenia szybkiej i pożywnej surówki. Są one też doskonałym źródłem witamin, minerałów i błonnika, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, dlatego warto sprawić, by surówki stały się one nieodłącznym elementem naszego codziennego menu. Ważne jest jednak, żeby takie surówki były naprawdę smaczne – wtedy z chęcią je zjemy.

Jak zrobić surówkę z przepisu Ewy Wachowicz?

Ewa Wachowicz w swoim przepisie zaprezentowała świetne, ale dość niecodzienne połączenie. Specjalistka kulinarna zmieszała marchewkę z pomarańczą. Słodka marchewka zyskuje dzięki pomarańczy orzeźwiającej, lekko kwaskowej nuty. To połączenie sprawia, że smak surówki staje się dużo ciekawszy. Cytrusy, nie tylko pomarańcze, doskonale komponują się z tym słodkim warzywem. Ewa Wachowicz stawia też na chrupiący dodatek w postaci pestek dyni.

Przepis: Surówka z marchewki Ewy Wachowicz Surówka z tego przepisu to prawdziwy majstersztyk, koniecznie musicie ją przygotować Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 3 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz do smaku

3 marchewki

słodka pomarańcza

2 łyżki pestek z dyni Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw obierzcie pomarańcze i pokrójcie ją w drobną kostkę, następnie obierzcie marchewki i zetrzyjcie je na tarce. Na suchej patelni uprażcie pestki dyni. Mieszanie składnikówWszystkie składniki wymieszajcie w misce, następnie skropcie oliwą i doprawcie solą oraz pieprzem.

Dodatkowo połączenie marchewki i pomarańczy to prawdziwa skarbnica witamin, zwłaszcza witaminy C, która wzmacnia odporność organizmu, co jest niezwykle istotne w okresie jesienno-zimowym.

Inne pomysły na surówkę z marchewki

Surówka z marchewki to klasyczny dodatek do różnych dań, który można przygotować na wiele sposobów. Najprostsza wersja to połączenie startej marchewki z jabłkiem, majonezem, jogurtem naturalnym, sokiem z cytryny i przyprawami. Możecie jednak puścić wodze fantazji i eksperymentować z różnymi smakami. Spróbujcie dodać do surówki ananasa, orzechy nerkowca i sos sojowy, aby nadać jej egzotycznego charakteru. Możecie też przyrządzić surówkę z marchewki z soczewicą. Wspaniale smakuje również z dodatkiem płatków migdałów i miodu.

