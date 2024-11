Przepis na szybką i bardzo sycącą zapiekankę Ewy Wachowicz. Zrobisz ją w 15 minut

Ziemniaki to idealne warzywo do kulinarnych eksperymentów. Można z nich przygotować zarówno proste i sycące dania na co dzień, jak i bardziej wykwintne potrawy na specjalne okazje. Od klasycznych placków ziemniaczanych po pyszne purée, które jest wspaniałym dodatkiem do wielu dań – mięsa, ryb czy nawet warzyw. W zależności od pory roku możemy eksperymentować z różnymi odmianami ziemniaków i dodatkami. Latem doskonale smakują młode ziemniaki z koperkiem, a jesienią można przygotować sycące zapiekanki. Jeśli macie ochotę na właśnie taką ziemniaczaną zapiekankę – koniecznie skorzystajcie z przepisu Ewy Wachowicz.

Jak zrobić pyszną zapiekankę ziemniaczaną Ewy Wachowicz? Przepis

Zapiekanka ziemniaczana z przepisu Ewy Wachowicz to idealne danie na obiad lub kolację. Ziemniaki w towarzystwie aromatycznych dodatków, takich jak czosnek i przyprawy, smakują naprawdę doskonale. Tę sycącą zapiekankę przygotujecie w zaledwie kilka chwil, a efekt zachwyci całą rodzinę. Jest to idealny pomysł na mroźne dni, gdy potrzebujemy zjeść naprawdę „porządny” obiad. Taką zapiekankę możecie udekorować tymiankiem, ale dobrze sprawdzi się do tego też natka pietruszki czy inne zioła.

Przepis: Zapiekanka Ewy Wachowicz Ta zapiekanka jest pyszna i naprawdę bardzo sycąca Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 7 ziemniaków

3 ząbki czosnku

1 jajko

150 ml śmietanki 36%

1½ łyżeczki pudru z suszonych grzybów

gałka muszkatołowa

1 łyżeczka soli

świeży tymianek do dekoracji Sposób przygotowania Przygotowanie czosnkuNajpierw obierzcie czosnek i pokrójcie w cienkie plasterki. Następnie rozsypcie na dnie naczynia do zapiekania (wcześniej wysmarujcie je masłem). Przygotowanie ziemniakówObierzcie ziemniaki, a następnie poszatkujcie i ułóżcie „na zakładkę” w foremce z czosnkiem. Dodanie pozostałych produktówWbijcie jajko do miski i roztrzepcie, a następnie dodajcie śmietankę. Całość przyprawcie pudrem grzybowym, odrobiną gałki muszkatołowej i posólcie. Wszystko dobrze wymieszajcie i zalejcie taką masą ziemniaki. Pieczenie zapiekankiZapiekankę pieczcie przez godzinę w 180 stopniach Celsjusza. Na koniec możecie udekorować ją świeżym tymiankiem.

Inne pomysły na zapiekanki z ziemniaków

Zapiekanka z ziemniaków, mięsa mielonego i cebuli to zawsze dobry wybór. Dodajcie ulubione przyprawy, takie jak na przykład majeranek, oregano czy papryka, które sprawią, że danie stanie się niezwykle aromatyczne. Możecie przygotować też wersję wegetariańską. Ziemniaki świetnie komponują się z innymi warzywami. Przygotujcie zapiekankę z cukinią, bakłażanem, papryką i serem feta lub postawcie na wersję z pieczarkami. Jeśli macie ochotę na nieco więcej kuchennych eksperymentów, to zróbcie zapiekankę z ziemniakami i skwarkami oraz camembertem – całość smakuje naprawdę doskonale. Ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie zapiekanki ziemniaczanej z dorszem – ta wersja będzie idealna dla miłośników ryb. Świetnie smakuje także zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą.

