Szef kuchni zdradził mi tani i prosty trik na miękkie i soczyste pulpety. Wychodzą wybitnie smaczne

Pulpety to pyszne, mięsne kulki, które są świetnym pomysłem na sycący obiad. Tradycyjnie przygotowywane są z mielonego mięsa, takiego jak wołowina, wieprzowina czy drób. Naprawdę trudno zepsuć to danie, dlatego dobrze radzą sobie z nim nawet kuchenni debiutanci. Jeśli jednak chcecie, żeby było wybitnie smaczne – skorzystajcie z prostego triku, który sprawi, że wyjdą mięciutkie i soczyste.

Trik na miękkie i soczyste pulpety

Żeby pulpety wyszły cudownie miękkie i soczyste, musicie dodać do mięsnej masy namoczoną w mleku lub wodzie bułkę. Dzięki temu mięso stanie się bardziej wilgotne i delikatne w konsystencji. Gdy skorzystacie z tego sprawdzonego patentu, to pulpety na pewno nie będą twarde. Namoczona bułka pełni również rolę naturalnego spoiwa, które łączy wszystkie składniki farszu, sprawiając, że pulpety zachowują swój kształt podczas smażenia lub pieczenia.

Pamiętajcie również, by podczas smażenia takich pulpetów tłuszcz miał odpowiednią temperaturę – jeśli będzie zbyt zimny, to pulpety zaczną się rozpadać. Możecie też skorzystać z drugiej metody i wrzucić je do wrzącej wody lub bulionu, jednak między dodawaniem kolejnych pulpecików do garnka zachowajcie chwilę odstępu.

Z czym podawać pulpety?

Pulpety są bardzo uniwersalną potrawą, można je podawać na przeróżne sposoby – w sosie pomidorowym, pieczarkowym czy koperkowym. Możecie zaserwować je też z sosem grzybowym. Pulpety doskonale smakują z ziemniakami (zarówno gotowanymi, jak i pieczonymi), kaszą czy ryżem. Możecie je także podać z makaronem, na przykład spaghetti, w towarzystwie sosu pomidorowego. Ciekawym pomysłem jest także przygotowanie pulpetów w sosie curry. Możecie przyrządzić je też w bardziej oryginalny sposób – w sosie azjatyckim, z cynamonem, imbirem i mleczkiem kokosowym.

