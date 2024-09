Sałatka z marchewką w tej wersji to prawdziwy majstersztyk. Syci na długo i nie obciąża żołądka

Sałatki z marchewką są lekkie, dietetyczne, a w dodatku pyszne. Ta przekąska jest tego najlepszym przykładem. Świetnie wygląda i jeszcze lepiej smakuje. Aż trudno uwierzyć, że składa się na nią zaledwie kilka prostych, łatwo dostępnych produktów. Wszystkie razem tworzą unikalną, a zarazem zaskakującą kompozycję. Musisz jej spróbować. Sprawdź, czy przypadnie ci do gustu.

Jak zrobić oryginalną sałatkę z marchewką?

Przyrządzenie tej przekąski to bułka z masłem. Wystarczy przyszykować poszczególne składniki. Najbardziej pracochłonnym etapem przygotowań jest pieczenie marchewki. Poddane obróbce termicznej warzywo nadaje przegryzce wyjątkowy smak i aromat. Całości dopełnia gotowana soczewica, feta i sos koperkowy na bazie jogurtu naturalnego.

Przepis: Sałatka z pieczoną marchewką Ta przekąska zaskakuje smakiem. Możesz ją przygotować na drugie śniadanie, lunch lub kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 10-12 małych marchewek

125 gramów soczewicy

150 g sera feta

czosnek granulowany

2 łyżki oliwy z oliwek

150 ml jogurtu naturalnego

1 łyżka posiekanego koperku

sól, pieprz

natka pietruszki Sposób przygotowania Szykowanie soczewicyOpłucz ziarna soczewicy. Wlej do garnka 1,5 szklanki wody. Gdy ta zacznie wrzeć, wrzuć do naczynia soczewicę. Gotuj całość przez około 25 minut, dopóki ziarna nie będą miękkie. Pod koniec gotowania, dodaj do nich odrobinę soli. Jeśli chcesz, by soczewica nabrała więcej smaku i aromatu możesz ugotować ją w bulionie zamiast w wodzie i doprawić ziarna nie tylko solą, ale również liściem laurowym, pieprzem czy rozmarynem. Pieczenie marchewekUmyj i oczyść marchewki. Przekrój je wzdłuż na pół. Jeśli są duże, możesz podzielić je na mniejsze kawałki. Przełóż warzywo do miski, skrop oliwą, oprósz czosnkiem, solą i pieprzem. Całość wymieszaj i wyłóż na blachę z papierem do pieczenia. Wstaw ją do piekarnika. Piecz marchewki w temperaturze 190 stopni przez około 30 minut Robienie sosuPołącz jogurt z posiekanym koperkiem. Wymieszaj całość. Wykańczanie sałatkiPołącz marchewki, wystudzoną i odcedzoną soczewicę z pokruszonym serem feta i porwaną natką pietruszki. Jej ilość zależy od twoich indywidualnych preferencji. Sos dodaj do sałatki bezpośrednio przed jedzeniem.

Wskazówka: Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę czasu podczas przyrządzania tej sałatki, możesz sięgnąć po soczewicę z puszki.

Jaki sos pasuje do sałatki z pieczoną marchewką?

Sałatka z pieczoną marchewką i soczewicą świetnie komponować się będzie nie tylko dip koperkowy, ale również domowy sos czosnkowy. Przygotowanie tego dodatku jest banalnie proste. Na dobrą sprawę wystarczy połączyć czosnek z jogurtem, majonezem oraz przyprawami (solą i pieprzem). Mieszankę warto lekko schłodzić przed podaniem. Wystarczy włożyć ją na 10-15 minut do lodówki. Będzie smaczniejsza.

Dlaczego warto zrobić sałatkę z pieczoną marchewką?

Wspaniały, bogaty smak nie jest jedyną zaletą sałatki z pieczoną marchewką. Na uwagę zasługuje również fakt, że dostarcza ona organizmowi wielu cennych składników odżywczych i mikroelementów. Zawiera między innymi przeciwutleniacze, które spowalniają procesy starzenia się komórek, wzmacniają układ odpornościowy i chronią przed chorobami. Ma w swoim składzie też sporo białka. Dzięki niemu sałatka syci, a jednocześnie nie obciąża żołądka.

Przekąska z pieczoną marchewką to świetna propozycja na drugie śniadanie lub kolację. Możesz śmiało zabrać ją ze sobą do pracy. Pamiętaj tylko, by przełożyć sałatkę i sos do podobnych pojemników. Najlepiej połączyć je bezpośrednio przed podaniem.

