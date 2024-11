Ciasto na pierogi z przepisu Magdy Gessler to mistrzostwo. Zrobisz je z trzech składników

Pierogi to klasyka polskiej kuchni. Można jeść je na wiele sposobów – ruskie, z owocami lub z serem, a także z kapustą i grzybami. To też obowiązkowy element podczas świąt Bożego Narodzenia. To danie, które koniecznie musi znaleźć się na polskim wigilijnym stole – wtedy zostanie zachowana świąteczna tradycja. Sekret pysznych pierogów tkwi w odpowiednim cieście, które powinno być elastyczne i delikatne. Takie właśnie wyjdzie, jeśli przygotujecie je z przepisu Magdy Gessler.

Przepis Magdy Gessler na pyszne ciasto na pierogi

Dzięki programowi telewizyjnemu „Kuchenne Rewolucje”, Magda Gessler dotarła do milionów Polaków, popularyzując polską kuchnię i zachęcając do odkrywania nowych smaków. To niekwestionowany autorytet kulinarny. Znana restauratorka podzieliła się z fanami swoim patentem na pyszne ciasto na pierogi. Przygotowane według jej receptury wychodzi cienkie, delikatne i idealnie elastyczne. Co więcej, do jego zrobienia będziecie potrzebować tylko trzech składników.

Przepis: Ciasto na pierogi Magdy Gessler Pierogi przygotowane z tego ciasta będą smakować naprawdę obłędnie Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 500 g mąki pszennej typu 500

200 ml ciepłej wody

szczypta soli Sposób przygotowania Zagniatanie ciastaNajpierw przesiejcie mąkę przez sitko, a następnie zróbcie w mące mały dołek i wlejcie do niej połowę ciepłej wody, a następnie doprawcie solą. Zacznijcie szybko zagniatać ciasto, a po chwili dolejcie resztę wody, cały czas zagniatając. Gdy ciasto przestanie kleić się do rąk – będzie to oznaczać, że jest już odpowiednio wyrobione. Formowanie pierogówZ ciasta uformujcie kulkę, a następnie zawińcie w bawełnianą ściereczkę i odstawcie na 10 minut na bok. Po tym czasie rozwałkujcie cienko ciasto, wytnijcie koła szklanką, napełnijcie ulubionym farszem i uformujcie w kształt pierogów. Całość ugotujcie.

Pamiętajcie też, że bardzo ważne jest przesianie mąki przez sitko. Przesiewanie wprowadza do mąki powietrze, co sprawia, że staje się ona bardziej puszysta i lekka. Dzięki temu ciasto na pierogi będzie delikatniejsze i łatwiejsze w rozwałkowaniu.

O czym pamiętać, robiąc ciasto na pierogi?

Podczas przygotowywania ciasta na pierogi najlepiej jest używać mąki pszennej typ 450, 500 lub 650. Dzięki temu łatwo rozwałkujecie ciasto i nie rozklei się ono podczas gotowania. Pamiętajcie również, żeby zawsze używać ciepłej wody. Dolewajcie ją stopniowo – podczas wyrabiania ciasta będziecie widzieć, czy trzeba dolać jej jeszcze odrobinę czy może dosypać mąki (nie możecie jednak przesądzić z tym składniki, ponieważ zbyt duża ilość mąki sprawi, że ciasto wyjdzie twarde). Ciasto wyrabiajcie przez minimum 10 minut, a później również na 10 minut pozostawcie je przykryte ściereczką (wtedy stanie się bardziej elastyczne).

