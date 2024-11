Najsmaczniejsze kotlety schabowe robi moja mama. Poznaj jej prosty trik na soczyste mięso

Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni. W wielu domach to nieodłączny element niedzielnego obiadu. Nic jednak nie smakuje tak jak to danie przyrządzony przez mamę lub ukochaną babcię. To smak dzieciństwa, który przywołuje wspomnienia ciepłych obiadów i rodzinnych spotkań. Już jako dorosła osoba potrawę tę przyrządzam tylko według przepisu swojej mamy. Sekret tkwi w odpowiednim przygotowaniu mięsa.

Jak zrobić pyszne kotlety schabowe? Prosty patent

Schabowe mojej mamy zawsze są wyśmienite w smaku dzięki jednemu patentowi, który stosuje ona od lat. Polega on na zanurzeniu rozbitego mięsa w mieszance przygotowanej z mleka i jajka oraz ulubionych przypraw. Mięso należy zostawić w takiej miksturze na kilka godzin, a następnie osuszyć ręcznikiem papierowym, zapanierować i usmażyć. Spróbujcie sami wykorzystać ten trik, a przekonacie się, że wasze kotlety będą soczyste jak nigdy. Będą bardzo też delikatne i cudownie aromatyczne.

Aby osiągnąć najlepszy efekt, warto namoczyć kotlety przez co najmniej godzinę, a najlepiej kilka godzin. W tym czasie mięso wchłonie aromaty marynaty, co pozytywnie wpłynie na jego smak.

Co zrobić, żeby kotlety schabowe były chrupiące?

Aby uzyskać wyjątkowo chrupiącą panierkę na schabowych, warto obtoczyć kotlety dwukrotnie w jajku i bułce tartej. Pierwsza warstwa panierki lepiej przylega do mięsa, a druga tworzy dodatkową, chrupiącą warstwę. Dobrym sposobem na to, by kotlety wyszły bardziej chrupiące, jest także ubicie jajek, zanim obtoczycie w nich kotlety. W ten sposób utworzy się piana, a dzięki temu panierka będzie również bardziej puszysta po usmażeniu. Ciekawym pomysłem jest też obtoczenie kotletów w bułce tartej, a później zrobienie tego raz jeszcze, ale tym razem w kaszce kukurydzianej, która nada całości przyjemnej chrupkości. Sprawdźcie też inny niezawodny sposób na chrupiącą panierkę kotletów schabowych.

