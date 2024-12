Polacy zajadali się nią w PRL-u. Goście będą się bić o przepis na tę prostą i tanią przekąskę

W PRL-u dużą popularnością cieszyła się „awanturka”. To pasta kanapkowa złożona z kilku tanich składników. Nie wiadomo czemu zawdzięcza swoją nazwę. Jedna kwestia nie ulega jednak wątpliwości – przekąska, choć prosta, świetnie smakuje i może być hitem niejednej imprezy. Poza tym nie wymaga wiele pracy i daje kucharzowi duże pole do popisu. Doskonale wpisuje się też w ideę zero waste (niemarnowania żywności). Można ją bowiem przygotować z tego, co w danej chwili mamy pod ręką.

Jak zrobić kultową pastę do kanapek z PRL-u?

„Awanturka” w podstawowej wersji składa się tylko z pięciu produktów. Chodzi o twaróg, ryby, cebulę musztardę i przyprawy. Oczywiście ten zestaw można dowolnie modyfikować i urozmaicać, dostosowując go do swoich upodobań oraz potrzeb. Możesz do niego dorzucić to, co akurat masz pod ręką. Upieczesz dzięki temu dwie pieczenie przy jednym ogniu. Stworzysz unikatową przekąskę i sporo zaoszczędzić.

Przepis: Pasta do kanapek z PRL-u To prosta, szybka i smaczna przekąska, którą możesz dowolnie urozmaicać. Świetnie sprawdzi się jako przystawka podczas świątecznych spotkań lub sylwestrowych imprez. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 109 w każdej porcji Składniki 100 g wędzonej makreli

250 g półtłustego twarogu

5 g musztardy

pół cebuli

przyprawy do smaku Dodatkowo: inne produkty, na przykład korniszony, ogórki kiszone itp Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUsuń skórę z makreli. Pozbądź się też ości. Mięso rozdrobnij widelcem. Obierz cebulę. Posiekaj drobno warzywo i inne składniki, które zamierzasz dodać do swojej pasty. Łączenie składnikówWszystkie składniki pasty wymieszaj, Jeśli chcesz, by przekąska miała gładką konsystencję, zmiksuj je w blenderze z odrobiną oleju lub oliwy z oliwek.

„Awanturka” z PRL-u – wskazówki

Kultową przekąskę z PRL-u można zrobić w rozmaitych odsłonach. Przygotowanie kilku wersji przegryzki nie zajmuje dużo czasu i nie nadwyręża domowego budżetu. Wystarczy, że do bazowych składników dorzucisz inne lubiane produkty, na przykład ogórki kiszone lub korniszony, marynowaną paprykę, marynowane grzybki, marchewkę, jajko ugotowane na twardo, majonez, ketchup etc. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonać też innych modyfikacji w pierwotnym przepisie:

Jeśli nie masz pod ręką wędzonej makreli, możesz sięgnąć po inne ryby, na przykład szprotki, śledzia, łososia, tuńczyka etc.

Twaróg półtłusty możesz zamienić na wędzony. W przekąsce świetnie odnajdzie się też bryndza.

Gotowa pasta sprawdzi się jako smarowidło do pieczywa. Zamiast zwykłego chleba, użyj tostów lub słonych krakersów. Dzięki temu przegryzka nabierze ciekawszego charakteru.

Czytaj też:

Ten niezapomniany deser z PRL-u robię w 15 minut. Moje dzieci uwielbiają „słodkie ziemniaczki”Czytaj też:

To ciasto Polacy kochali w PRL-u. Udaje się zawsze i każdemu, a do tego fantastycznie wygląda