Ten niezapomniany deser z PRL-u robię w 15 minut. Moje dzieci uwielbiają „słodkie ziemniaczki”

Dania z PRL-u, choć często postrzegane jako proste, budzą w wielu osobach ciepłe wspomnienia i sentyment do czasów dzieciństwa lub młodości. Braki na sklepowych półkach zmusiły Polaków do kreatywności w kuchni, czego efektem były oryginalne dania, przekąski i słodkości. Blok czekoladowy, kogel-mogel, krem sułtański – to tylko niektóre z przysmaków, które umilały życie w PRL-u. Jednym z dań, które ja pamiętam z tamtych czasów, są „słodkie ziemniaczki”, czyli szybki i prosty w przygotowaniu deser. Lata temu królował on na rodzinnych imprezach. Niektórzy ten przysmak znają też jako bajaderki.

Jak zrobić deser „słodkie ziemniaczki” z czasów PRL-u? Przepis

Słodkie ziemniaczki – to brzmi intrygująco, prawda? Ale nie dajcie się zwieść nazwie. Ten kultowy deser z czasów PRL-u nie ma nic wspólnego z klasycznymi ziemniakami. Przeważnie robi się go z pokruszonych herbatników lub biszkoptów, zmieszanych z roztopionym masłem, kakao i dodatkami takimi jak orzechy czy rodzynki. Całość formuje się w kulki, które następnie obtacza się w wiórkach kokosowych.

Przepis: Słodkie ziemniaczki Ten deser z czasów PRL-u zrobicie naprawdę w ekspresowym tempie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 20 Składniki 1 łyżka miodu

3 łyżki dżemu śliwkowego

rodzynki

3 paczki herbatników

3 łyżki cukru pudru

50 g masła

2 łyżki kakao

wiórki kokosowe do obtoczenia

aromat rumowy

orzechy Sposób przygotowania Kruszenie herbatnikówNajpierw pokruszcie herbatniki – możecie to zrobić ręcznie lub za pomocą blendera. Łączenie składnikówW misce połączcie za pomocą miksera cukier puder i masło. Dodajcie herbatniki, kakao, posiekane orzechy, rodzynki, a także dżem i aromat rumowy. Wszystko połączcie tak, by powstała jednolita masa. Całość włóżcie do lodówki na kilka minut, by masa nieco stwardniała. Formowanie kulekZ gotowej masy uformujcie kulki i obtoczcie je w wiórkach kokosowych.

Inne desery z czasów PRL-u

W czasach PRL-u królowała też wuzetka, szyszki z ryżu czy domowe krówki. Te desery mają niezapomniany smak, a można je wykonać dość prosto i naprawdę szybko. Powrót do tych smaków to sentymentalna podróż w przeszłość. Możecie też samodzielnie zrobić ciasto, którym Polacy również zajadali się w czasach PRL-u – chodzi o dietetyczną karpatkę. Cały sekret tkwi w zrobieniu lżejszego kremu, stosując zamienniki, które pozwalają obniżyć kaloryczność bez rezygnowania z wyśmienitego smaku. Kolejnym retro deserem, który także odszedł niestety w zapomnienie, jest kisiel z owocami – przygotujecie go w zaledwie 10 minut, a każdy będzie się nim zajadać. Popularną przekąską w tamtych czasach były też andruty, czyli cienkie wafla, ale również „legumina” – zapomniany deser naszych babć, czyli słodka przekąska pod postacią budyniu, kremu, sufletu lub puddingu.

