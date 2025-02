Dodaj ten składnik do omleta, a wyjdzie sycący i puszysty. Mój mąż uwielbia to śniadanie

Jajka to doskonały wybór na śniadanie – są pełne wartości odżywczych, smaczne i łatwe w przygotowaniu. Zawierają wysokiej jakości białko, zdrowe tłuszcze oraz witaminy i minerały, co jest niezwykle ważne dla naszego organizmu. Co więcej, można je przyrządzić na wiele sposobów. Na twardo, na miękko lub jako jajecznicę. Ja i mój mąż uwielbiamy również jeść omlety, dlatego często eksperymentuję z formą ich przyrządzania. Ostatnio odkryłam naprawdę świetne połączenie.

Sposób na puszysty i bardzo sycący omlet

Do omleta dodaję serek wiejski i w ten sposób powstaje zdrowe i sycące śniadanie. Dzięki wysokiej zawartości białka serek ten daje długotrwałe uczucie sytości, co przecież jest bardzo ważne o poranku. Dodatkowo serek wiejski nadaje omletowi delikatną, kremową konsystencję i sprawia, że robi się on bardziej puszysty. To także posiłek niskokaloryczny, ale bogaty w wapń i inne wartości odżywcze. Co więcej, serek wiejski ma niską zawartość tłuszczu. Jest więc to idealny dodatek do omletu dla osób dbających o sylwetkę. Zawiera także probiotyki wspierające zdrową florę jelitową, dlatego warto włączyć ten produkt do swojej codziennej diety. Dodatkowo taki omlet jest szybki i prosty w przygotowaniu, a więc idealny na poranny posiłek. Do tego omleta warto dodać także odrobinę otrębów, które świetnie działają na nasz organizm.

Przepis: Omlet z serkiem wiejskim Ten omlet jest bardzo sycący, dlatego idealnie sprawdzi się na śniadanie Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 793 Składniki 200g serka wiejskiego

2 jajka

łyżeczka oleju kokosowego

2 łyżki otrębów owsianych Sposób przygotowania Połączenie składnikówZblendujcie jajka z połową serka wiejskiego i otrębami. Smażenie omletuGotową masę wylejcie na rozgrzaną i natłuszczoną olejem patelnię. Omlet smażcie z obu stron aż do zarumienienia. Podawanie omletuPo wyłożeniu omleta na talerz do środka włóżcie pozostałą część serka wiejskiego i złóżcie omlet na pół. Podawajcie ze swoimi ulubionymi dodatkami.

Jak podawać omlet z serkiem wiejskim?

Omlet z serkiem wiejskim można podawać na wiele pysznych sposobów. W wersji „na słodko” świetnie smakuje z miodem, owocami, orzechami lub cynamonem, a także odrobiną jogurtu naturalnego lub bitej śmietany. Będzie pyszny również z dżemem czy masłem orzechowym. Jeśli wolisz wytrawne połączenia, możesz dodać do niego świeże warzywa, wędzonego łososia, szczypiorek lub awokado lub duszony szpinak z dodatkiem czosnku – to wzbogaci smak całego posiłku i sprawi też, że omlet będzie jeszcze zdrowszy. Takie danie smakuje wyśmienicie zarówno na ciepło, jak i na zimno, więc można go zabrać ze sobą jako drugie śniadanie do szkoły lub pracy.

