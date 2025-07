Ceny tych lodów w Biedronce i Lidlu właśnie stopniały! Tylko teraz aż 70% taniej

Lidl i Biedronka nie przestają ze sobą rywalizować. Tym razem próbują przyciągnąć uwagę klientów za sprawą obniżki cen lodów. Ich plan z pewnością się powiedzie, bo wszystkie oferty są naprawdę kuszące. Można uzupełnić zapasy w zamrażarce, a przy okazji sporo zaoszczędzić. Orzeźwiające desery przydadzą się, gdy fala gorąca znów zaleje Polskę. A jeśli wierzyć synoptykom, to upały szybko wrócą. Lepiej przygotuj się na nie już teraz. Masz na to całkiem sporo czasu, bo promocje, o których mowa, zaczynają się w poniedziałek, a kończą w sobotę. Obowiązują więc od 21 do 26 lipca 2025 roku.

Tanie lody w Lidlu, ale tylko dla wybranych

Promocja na lody w Lidlu dotyczy deserów marki Bon Gelati. Obejmuje wszystkie produkty sprzedawane w litrowych opakowaniach. Jeśli kupisz jeden z nich, drugi otrzymasz 70 procent taniej. Możesz tworzyć różne zestawy, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Pamiętaj jednak o pewnej bardzo ważnej kwestii – mniej zapłacisz za tańszy spośród wybranych przysmaków. Zauważ też, że przedstawiona oferta nie jest skierowana do wszystkich. Zaoszczędzą wyłącznie wybrani – posiadacze aplikacji Lidl Plus, którzy zeskanują oprogramowanie i aktywują specjalny kupon. W dodatku sieć nałożyła na klientów limity – na jeden „bon rabatowy” można kupić tylko 6 opakowań lodów objętych promocją.

Jak dostać tanie lody w Biedronce?

Biedronka poszła o krok dalej i zorganizowała dwie ciekawe promocje na mrożone desery. Co więcej, by z nich skorzystać, nie trzeba posiadać żadnych kart lojalnościowych ani aplikacji. Nie ma też limitów. Za to jest w czym wybierać. Pierwsza z przywołanych akcji dotyczy wszystkich lodów familijnych marki Grycan w opakowaniach od 900 do 1100 mililitrów. Jeżeli włożysz do koszyka dwa spośród wskazanych produktów, to za tańszy z nich zapłacisz 70 procent mniej niż zazwyczaj.

Biedronka obniżyła też cenę lodów Marletto (500 mililitrów). Promocja dotyczy konkretnych wariantów smakowych – słonego karmelu oraz orzechów makadamia. Warunki akcji są proste – kup dwa opakowania wskazanych deserów, a wtedy cena jednej sztuki wyniesie tylko 6 złotych i 98 groszy. Warto podkreślić, że jej regularny koszt to 13 złotych i 95 groszy. Rabat sięga więc 50 procent.

