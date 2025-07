Te osoby nie powinny jeść borówek amerykańskich. Sprawdź, czy tobie też zaszkodzą

Borówki amerykańskie to bez wątpienia bardzo zdrowe owoce, po które warto sięgać. Są bogate w przeciwutleniacze, mają działanie przeciwmiażdżycowe, regulują ciśnienie krwi, a do tego korzystnie działają na pracę mózgu. Często jemy je po prostu jako zdrową przekąskę, ale są też doskonałym dodatkiem do deserów czy owsianek. Mimo wielu właściwości prozdrowotnych nie każdy jednak powinien po nie sięgać.

Kto nie powinien jeść borówek amerykańskich?

Borówek amerykańskich przede wszystkim nie powinny jeść osoby uczulone na owoce jagodowe, ponieważ mogą u nich wystąpić reakcje alergiczne, takie jak między innymi swędzenie, wysypka, ale może też dojść do trudności z oddychaniem, a nawet wstrząsu anafilaktycznego. Dolegliwości pojawiają się właśnie po zjedzeniu owoców jagodowych, w tym między innymi borówek amerykańskich. Takie osoby powinny wyeliminować je ze swojej diety.

Po borówki amerykańskie nie powinny sięgać też osoby z nietolerancją fruktozy (nietolerancja cukru owocowego). W tej sytuacji organizm ma trudności z trawieniem i wchłanianiem fruktozy. Zjedzenie owoców może u nich prowadzić do wystąpienia dolegliwości trawiennych, takich jak bóle brzucha, biegunka, wzdęcia czy nudności.

W literaturze naukowej podaje się, że objawy złego wchłaniania fruktozy dotyczą zwykle niemowląt i dzieci poniżej 9. roku życia, a także pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego (IBS). Uważa się, że nietolerancja fruktozy dotyka jednego na trzech pacjentów z IBS – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Zrezygnować z jedzenia borówek amerykańskich powinni też pacjenci, którzy mają zdiagnozowane choroby nerek. Dotyczy to przede wszystkim osób w bardziej zaawansowanych stadiach, którzy muszą przestrzegać diety niskopotasowej. Borówki amerykańskie są bogate w potas, a nadmiar tego minerału może być niebezpieczny dla osób z chorobami nerek, ponieważ nerki nie są w stanie skutecznie usuwać go z organizmu. Może to prowadzić między innymi do groźnych zaburzeń rytmu serca. Ważne jest więc, by takie osoby kwestię spożywania borówek amerykańskich skonsultowały z lekarzem lub dietetykiem, który oceni, czy w ich przypadku jedzenie tych owoców jest bezpieczne.

Interakcje borówek amerykańskich z lekami

Borówek amerykańskich nie powinno się także łączyć z niektórymi lekami, ponieważ może dojść do niekorzystnych interakcji. Mowa między innymi o lekach przeciwcukrzycowych. Zjedzenie borówek w połączenie z nimi może obniżać poziom cukru we krwi. I choć nie jest to częstą reakcją, to zanim wprowadzimy te owoce do swojej codziennej diety, warto wcześniej uzgodnić to ze swoim lekarzem.

Ostrożność powinny zachować także osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe oraz lek psychotropowy – flurbiprofen. Borówki amerykańskie mogą nasilać ich działanie lub powodować niepożądane skutki uboczne.

