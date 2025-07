Jak wybrać dobrą oliwę i nie dać się oszukać? Eksperci mówią wprost: zwróć uwagę na to

Oliwa z oliwek ma wiele właściwości prozdrowotnych. Jej regularne spożywanie wspiera pracę serca, a także pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu. Jest także bogata w antyoksydanty, które chronią nasz organizm przed stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi. Wspomaga też układ krążenia oraz pracę mózgu. Niezwykle istotne jest to, by wybierać odpowiednią oliwę, żeby rzeczywiście wspomagała nasze zdrowie.

Jakiej oliwy nie kupować? Rada dietetyka

„Oliwa to najlepszy tłuszcz, nawet do smażenia” – zauważył dietetyk. Wyjaśnił, że choć na sklepowych półkach znajduje się wiele takich produktów, to nie każdy wart jest kupienia – można znaleźć lepsze i gorsze oliwy, dlatego warto wiedzieć, na co dokładnie zwrócić uwagę podczas zakupów.

Niestety, ale producenci często mieszają oliwę z oliwek z innymi olejami, co sprawia, co sprawia, że nie jest to już tak prozdrowotny produkt. Unikaj oliwy z oliwek z wytłoczyn z oliwek i rafinowanej oliwy z oliwek. To zdecydowanie najgorszy wybór – powiedział dietetyk Maciej Pokarowski w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Specjalista wyjaśnił, że najlepszą opcją jest zakup oliwy extra virgin. Dodał, że warto, aby na butelce był certyfikat, z jakiego rejonu pochodzi. Pamiętaj też, że zawsze należy wybierać oliwę w ciemnej butelce. Oliwa z oliwek (zwłaszcza extra virgin) zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe i polifenole, a te składniki są wrażliwe na światło. Pod jego wpływem może dojść do utleniania tłuszczów, co powoduje jełczenie oliwy, utraty smaku i aromatu, a przede wszystkim spadku wartości odżywczych. Ciemne szkło (zielone lub brązowe) ogranicza dostęp światła, dzięki temu oliwa dłużej zachowuje świeżość, jakość i to, co w niej najcenniejsze, czyli dobroczynne dla naszego zdrowia związki. Ważne jest też, żeby przechowywać oliwę w szafce lub innym zaciemnionym miejscu.

Na co zwrócić uwagę, kupując oliwę?

Kiedy mówimy o dobrej oliwie czy oliwie wysokiej jakości, zwykle mamy na myśli taką, która spełnia określone parametry fizykochemiczne. Jest wolna od wad sensorycznych oraz jest świeża i intensywna w zapachu oraz smaku – powiedziała profesor Ewa Stachowska w opublikowanym nagraniu na Instagramie.

Jak wyjaśniła ekspertka te pożądane cechy uznawane za pozytywne w świecie norm jakościowych zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Unii Europejskiej czy w normach Międzynarodowej Rady ds. Oliwy.

Z mojej perspektywy, jako naukowca zajmującego się żywieniem, dobra oliwa o wysokiej jakości, to przede wszystkim taka, która posiada skład wyjątkowo korzystny dla zdrowia, często wykraczający poza standardy określane normami. Skład, który zapewnia szerokie, wielokierunkowe działanie prozdrowotne – wytłumaczyła ekspertka.

Dodała, że jeśli chcemy mieć pewność, że kupujemy właśnie taką oliwę i że spełnia ona nasze oczekiwania, także te zdrowotne, potrzebujemy twardych danych, a te mogą dostarczyć nam tylko rzetelne badania fizykochemiczne i sensoryczne. Wyjaśniła, że właśnie wyniki badań w sposób obiektywny potwierdzają, czy oliwa rzeczywiście spełnia normy klasy extra virgin i czy nie została zafałszowana. Pozawalają zweryfikować jej autentyczność, jakość oraz określić profil prozdrowotnych właściwości wynikających z konkretnego składu. Bez tego nie wiemy, czy oliwa, którą wybieramy ma cokolwiek wspólnego z tym, czego szukamy i za co tak naprawdę płacimy.

Co dokładnie należy zrobić, żeby wybrać dobrą oliwę? Jak podpowiada profesor Stachowska, należy sprawdzić czy ma certyfikaty odpowiednie dla oliwy. I czy te certyfikaty są wydane przez unijne instytucje powołane do certyfikacji. Czego więc dokładnie należy szukać na butelce? Jeśli producent powołuje się na zgodność z normami COI/IOC (Międzynarodowa Rada ds. Oliwy z Oliwek), to dobry znak.

