Owsianka na kolację? Ekspert mówi jasno, jak wpłynie na twój sen. Prawie nikt o tym nie wie

Niemal każdy z nas lubi zjeść coś słodkiego wieczorem, a więc owsianka z różnymi dodatkami to świetna opcja. Po całym dniu pracy miło jest sięgnąć po coś pysznego. I choć to danie jest kojarzone raczej ze śniadaniami, to równie dobrym pomysłem jest przygotowanie go na ostatni posiłek w ciągu dnia. Dobrze jest do niego dodać wartościowe składniki, które nie będą tylko „pustymi kaloriami”. Świetnie sprawdzą się owoce, orzechy, pestki.

Czy można jeść owsiankę na kolację

Z pewnością wielbiciele owsianki zastanawiają się, czy można jeść ją na kolację. Na to pytanie w opublikowanym przez siebie nagraniu odpowiedział dietetyk Michał Wrzosek. Twierdzi on, że nie tylko można to zrobić, ale wręcz jest to wskazane.

Wtedy taka owsianka z bananem, gorzką czekoladą sprawdza się idealnie. Owsianka to niezłe źródło tryptofanu, który w naszym organizmie zmienia się w hormon, który reguluje nasz cykl dobowy (melatonina – przyp. red.) i to może znacząco skrócić czas potrzebny do zaśnięcia – powiedział.

Dodatkowo warto pamiętać też o tym, że owsianka jest lekka – a w konsekwencji nie obciąża żołądka przed snem.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Owsiankę warto jeść też z innych powodów. Przede wszystkim jest bogata w błonnik pokarmowy, który poprawia perystaltykę jelit i daje uczucie sytości, dzięki czemu nie czujemy potrzeby sięgania po wysokokaloryczne przekąski. To z kolei może być pomocne w procesie odchudzania. Z uwagi na zawartość beta-glutenów jest wsparciem dla układu krążenia, ponieważ obniża poziom „złego” cholesterolu i przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób serca. Pomaga także regulować poziom cukru we krwi z uwagi na niski indeks glikemiczny. Płatki owsiane są także świetnym źródłem witamin z grupy B, witaminy E, ale również minerałów, takich jak żelazo, potas czy cynk. Działają przeciwutleniająco, przez co chronią organizm przed szkodliwymi wolnymi rodnikami (ich nadmiar prowadzi do wielu chorób, ale też przyczynia się to starzenia organizmu).

Czytaj też:

Klasyczny makaron z truskawkami to już przeszłość. Zmieniam jedną rzecz i zajadam się nim nawet na diecieCzytaj też:

To najgorsze pieczywo w Lidlu, a Polacy jedzą je na potęgę. Sprawdź, czy masz je w domu