To zmniejsza ryzyko demencji aż o 50%. Sprawdź, co jeść dla zdrowia mózgu i ciała po 60-tce

Gdy jesteśmy w wieku senioralnym, niezwykle ważne jest zadbanie o odpowiednie odżywianie. To właśnie głównie osoby starsze są zagrożone niedoborem różnych składników odżywczych. Wynika to między innymi ze zmieniającej się fizjologii i przemian metabolicznych, które zachodzą w organizmie. W trosce o swoje zdrowie należy włączyć do diety niektóre szczególnie wartościowe produkty spożywcze.

Najważniejszy produkt w diecie seniora

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił, że w jego ocenie obowiązkową pozycją w jadłospisie osób starszych są jajka. Dodał, że należy spożywać zarówno białko, jak i żółtko.

Jeśli chodzi o białko, to jak sama nazwa wskazuje, jest ono bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego białka – powiedział.

Wyjaśnił, że z kolei żółtko dostarcza wielu innych składników, w tym związków mineralnych, witamin i choliny, która korzystnie wpływa na sprawność umysłową i wątrobę.

Jeśli zaś chodzi o witaminy obecne w żółtku, to są to przede wszystkim witaminy z grupy B, takie jak B2, B5 i B12. Z kolei w przypadku składników mineralnych na szczególną uwagę zasługuje selen, który jest niezbędny dla prawidłowej pracy tarczycy i który wzmacnia odporność – dodał.

Ekspert podsumował, że jajka są jednym z najbardziej odżywczych produktów i stosunek wartości zdrowotnej do ich ceny jest naprawdę bardzo dobry. Przytoczył też badanie z 2024 roku, które pokazało, że wystarczy, aby osoby starsze spożywały zaledwie jedno jajko tygodniowo, żeby zmniejszyć ryzyko pojawienia się demencji i choroby Alzheimera niemal o 50 procent. Dietetyk podsumował, że w skali tygodnia należy spożywać od dwóch do 2-3 do 7 jajek – jest to średnia liczba, która zapewni korzyści zdrowotne.

Mięso i ryby też są ważne

Kolejny produkt, który niewątpliwie powinien znaleźć się w diecie osób starszych to mięso drobiowe spożywane naprzemiennie z mięsem wieprzowym.

To, co łączy te dwa gatunki mięsa to bardzo wysoka zawartość białka. Mówię o tym, ponieważ białko jest kluczowym składnikiem dla osób starszych. Dzięki niemu nasze mięśnie dłużej pozostają silne i sprawne, za sprawą czego dłużej pozostajemy sprawni fizycznie – powiedział.

Zauważył również, że białko wzmacnia układ odpornościowy, co jest szczególnie istotne w przypadku osób starszych. Wspomaga ono także regenerację i odbudowę zniszczonych komórek i tkanek. Zauważył, że wołowina jest także dobrym źródłem żelaza, cynku i witaminy B12, a z kolei mięso drobiowe zawiera dwukrotnie więcej witaminy B6, która obniża poziom homocysteiny szkodliwej dla naczyń krwionośnych, a do tego poprawia odporność, wspomaga produkcję czerwonych krwinek, ale także zapewnia prawidłową pracę układu nerwowego (co zmniejsza też nasze uczucie zmęczenia).

Trzecim produktem, który poleca dr Bartosz Kulczyński są ryby – należy je spożywać zamiennie z mięsem. Szczególnie ważne jest, by jeść takie ryby jak makrela, śledź i łosoś, ponieważ są doskonałym źródłem pokarmowych kwasów tłuszczowych omega-3 w postaci kwasów EPA i DHA. Te związki są niezwykle ważne dla osób starszych.

Literatura fachowa potwierdza, że oczyszczają one mózg z substancji szkodliwych, poprawiają pamięć, zapobiegają demencji, ale też polepszają nastrój i przede wszystkim wzmacniają serce – podsumował.

