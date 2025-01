Zrobiłam owsiankę o smaku chałwy, a rodzina oszalała na jej punkcie. Przepis zaskakuje prostotą

Owsianka to doskonały pomysł na śniadanie, ponieważ jest sycąca, zdrowa, ale też szybka w przygotowaniu (co dla wielu osób o poranku jest naprawdę istotne). Płatki owsiane są bogate w błonnik, który wspiera trawienie i pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Dodatkowo owsianka dostarcza węglowodanów złożonych, które zapewniają energię na cały poranek. Co więcej, można ją przyrządzić na wiele sposobów. Moim faworytem stała się „owsianka chałwowa”.

Jak zrobić „owsiankę chałwową”?

Owsianka o smaku chałwy to naprawdę wyjątkowo smaczna propozycja na śniadanie. Sprawdzi się zwłaszcza w przypadku miłośników tego przysmaku. Najprostszym sposobem przygotowania takiej owsianki jest zalanie płatków owsianych wodą lub mlekiem, ugotowanie ich, a następnie dodanie odrobiny chałwy i mieszanie do momentu, aż się rozpuści. Do całości warto dodać również odrobinę miodu.

Drugim sposobem, nieco bardziej skomplikowanym, jest dodanie do zagotowanych płatków owsianych na mleku lub wodzie czubatej łyżki pasty sezamowej (tahini). Dobrze jest dorzucić wtedy też posiekane daktyle. Całość można wzbogacić pokruszonymi orzechami włoskimi, migdałami lub sezamem, które dodatkowo podkreślą orientalny charakter takiej owsianki i nadadzą jej przyjemnej chrupkości.

Inne pyszności o smaku chałwy

Pyszności o smaku chałwy to prawdziwa gratka dla miłośników sezamowego aromatu i delikatnej słodyczy. Jednym z najpopularniejszych pomysłów na przygotowanie takiej przekąski są batony chałwowe, które można zrobić z pasty tahini, miodu, płatków owsianych i posiekanych orzechów. Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie koktajlu o smaku chałwy. Bazą takiego napoju może być mleko roślinne, na przykład migdałowe lub sojowe, do którego dodaje się pastę tahini, banana oraz odrobinę miodu lub syropu klonowego. Aby wzbogacić smak i dodać jeszcze więcej wartości odżywczych, można dorzucić do koktajlu szczyptę cynamonu, wanilii lub garść orzechów. Taki koktajl to pyszne sycące, ale też zdrowe śniadanie. Jeśli z kolei jesteś na diecie, a kochasz smak chałwy, to możesz przygotować fit chałwę.

Czytaj też:

Moja babcia robi najlepsze racuchy na świecie. Wykorzystaj ten patent, a będą puchate jak obłoczekCzytaj też:

To najgorsze śniadanie, a niektórzy Polacy jedzą je codziennie. Dietetyk ostrzega: idzie w boczki