Jak bezpiecznie pić kawę przy nadciśnieniu? Zobacz, co radzi profesor Stachowska

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadciśnienie tętnicze dotyka 1 na 3 osoby na całym świecie. Jest to przewlekła choroba układu krążenia, która najczęściej przebiega bezobjawowo, dlatego jest określana jako „cichy zabójca”. Nieleczone nadciśnienie może prowadzić do poważnych schorzeń, takich jak między innymi zawał serca, udar mózgu. Do głównych czynników ryzyka należy: stres, otyłość, brak aktywności fizycznej, a także niezdrowa dieta. Leczenie polega na przyjmowaniu leków (jeśli jest taka konieczność), ale przede wszystkim zmianie stylu życia.

Czy przy nadciśnieniu można pić kawę?

Wiele osób z problemami zdrowotnymi zastanawia się, czy przy nadciśnieniu można pić kawę. Na to pytanie w opublikowanym przez siebie wpisie odpowiedzi udzieliła profesor Ewa Stachowska, kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki.

Jeśli twój lekarz nie widzi przeciwwskazań – trzy filiżanki filtrowanej kawy rozłożone od późnego rana do wczesnego popołudnia to prosta, smaczna i potencjalnie ochronna strategia dla układu sercowo naczyniowego – brzmi wpis specjalistki od zdrowego odżywiania.

Jak wyjaśnia ekspertka – informacje te płyną z metaanalizy opublikowanej w „Nutrients”. Specjalistka zwraca jednak uwagę na to, że jeśli ciśnienie krwi jest niestabilne, to przede wszystkim taki stan bezwzględnie trzeba leczyć, jednak nie „na własną rękę”, tylko pod kontrolą lekarza. Ostrzega też, że nadciśnienie tętnicze może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Regularna, umiarkowana konsumpcja kawy (3-4 filiżanki dziennie) nie wpływa negatywnie, a wręcz przeciwnie – zmniejsza ryzyko rozwoju nadciśnienia. Korzyści prawdopodobnie wynikają z synergii kofeiny, polifenoli i minerałów, a nie samej kofeiny – podsumowuje profesor Stachowska.

Ile kawy pić przy nadciśnieniu?

Jeśli chodzi o ilość wypijanej kawy, to jak wskazują badania, 3-4 filiżanki dziennie klasycznego espresso lub kawy z przelewu (około 300-400 mg kofeiny) to zakres, który ma korzyści neuro i kardio-protekcyjne (korzyści dla mózgu i serca). Jeżeli jednak masz tzw. wolny metabolizm kofeiny, to należy ograniczyć picie kawy do 1-2 filiżanek dziennie. Z kolei jeżeli czujesz, że jej picie ci nie służy, to ekspertka sugeruje nie pić jej w ogóle. Profesor Stachowska zwraca też uwagę na to, że picie kawy zaraz po przebudzeniu nie jest dobrym nawykiem.

Można wypić pierwszą kawę około 90 minut po pobudce i zacząć od jednej filiżanki (200-250 m) – wyjaśnia.

Ekspertka zauważa, że odczekanie tego czasu po przebudzeniu jest istotne, ponieważ w ten sposób naturalnie redukujemy stężenie kortyzolu we krwi. Po obudzeniu poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, jest naturalnie wysoki. Jeśli wypijemy kawę w tym momencie, to możemy zakłócić naturalny rytm kortyzolu, a to z czasem może prowadzić do zwiększenia poziomu stresu. Warto więc odczekać, zanim sięgniemy po ten napój, ponieważ w ten sposób będziemy „współpracować” z naturalną gospodarką hormonalną organizmu.

Czy można pić kawę wieczorem?

Specjalistka poruszyła też temat tego, czy można pić kawę wieczorem. Wyjaśnia, że po godzinie 14-15 najlepiej jest przechodzić na kawę bezkofeinową lub herbaty ziołowe. W ten sposób można zapobiec zaburzeniom snu, które, jak tłumaczy profesor Stachowska, wtórnie podnoszą ciśnienie nocne. Nie chodzi tu o samo działanie kofeiny, ale o jej wpływ na jakość snu, co może być szkodliwe dla układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza u osób z nadciśnieniem. Zobacz też, czy regularne picie kawy chroni przed chorobami. Koniecznie sprawdź też, czy kawa wypłukuje magnez i wapń z organizmu.

