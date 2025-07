Babcia miała rację! To warzywo jest niezawodne na jelita i nerki. Wypróbuj prosty przepis

Sięgając po warzywa, zazwyczaj wybieramy te, które są najbardziej popularne, takie jak pomidory, ogórki, szpinak, papryka czy cukinia. Zapominamy jednak o innych, które są niezwykle cenne – mowa między innymi o cykorii. Pamiętam, że było to ulubionym warzywem mojej babci. Nie tylko ze względu na smak, ale przede wszystkim wartości odżywcze.

Cykoria na pomaga na jelita i nerki

Wiele osób przechodzi zazwyczaj obojętnie obok cykorii głównie ze względu na jej charakterystyczny gorzki posmak. Jest to jednak dużym błędem, ponieważ odpowiednie przygotowanie tego warzywa sprawia, że w łatwy sposób możemy się pozbyć tej goryczki. Cykoria ma za to szereg właściwości odżywczych. Jest między innymi bogata w fosfor, magnez czy potas. Jest ona też naturalnym sposobem na wsparcie zdrowia nerek. Jej jedzenie pomaga zwiększyć produkcję i wydalanie moczu, przez co wspiera nerkowy proces oczyszczania krwi. Regularne spożywanie cykorii może pomóc w redukcji zatrzymywania wody w organizmie (jest to szczególnie ważne dla osób, które borykają się z problemami z nerkami). To jednak nie wszystko, ponieważ to warzywo wspiera też zdrowie jelit, dzięki zawartości inuliny – to naturalny prebiotyk, który sprzyja rozwojowi korzystnej mikroflory jelitowej. Łagodzi też stany zapalne, poprawia perystaltykę jelit, pomaga kontrolować poziom glukozy. Ten związek pomaga też usuwać toksyny z organizmu. Z kolei badanie z 2024 roku opublikowane w „Gastroenterology Report” pokazuje, że może zmniejszać ryzyko wystąpienia raka jelita grubego.

Ma także działanie antyoksydacyjne – oznacza to, że zawarte w niej związki neutralizują wolne rodniki, które są szkodliwe dla naszego organizmu (prowadzą między innymi do chorób przewlekłych). Warzywo to charakteryzuje się także działaniem przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym. Cykoria jest również niskokaloryczna, a więc idealnie sprawdzi się w diecie osób, które się odchudzają. W 100 gramach jest jedynie 17 kcal. Jest też bogata w błonnik pokarmowy, który usprawnia trawienie i daje uczucie sytości na dłużej.

Jak wykorzystać cykorię w kuchni?

Cykoria świetnie smakuje na surowo, jako składnik sałatek – dobrze komponuje się z owocami (na przykład gruszką, jabłkiem) i orzechami, a także z serami pleśniowymi. Można wykorzystać ją też w wielu innych potrawach. Nadaje się do zapiekania – wystarczy zawinąć liście w szynkę i zalać sosem beszamelowym. Z tego warzywa możesz zrobić też pyszną zupę. Świetnym pomysłem jest także przygotowanie duszonej, karmelizowanej cykorii.

Przepis: Duszona, karmelizowana cykoria W tym daniu kwaskowaty sok z cytryny i cukier równoważą gorycz cykorii. Można również, zamiast cytryny, wykorzystać sok z pomarańczy, jeśli ktoś lubi takie połączenie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 3-4 cykorie

2 łyżki masła klarowanego lub oliwy z oliwek

sok z jednej cytryny lub pomarańczy

szczypta cukru

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj cykorięUmyj cykorię, obetnij brzydkie liście zewnętrzne i przekrój cykorię na pół. Wytnij głąby, uważając, żeby cykorie się nie rozpadły. Uduś cykorieNa patelni rozgrzej oliwę lub masło klarowane, ułóż cykorie przecięciem do dołu. Duś 3-5 minut z każdej strony. Następnie posyp cukrem, solą i pieprzem i dodaj sok z cytryny lub pomarańczy. Zmniejsz ogień i przykryj patelnię. Duś przez ok. 15 minut. Podaj danieKiedy cykorie będą miękkie i skarmelizowane, są gotowe. Ułóż je na półmisku i polej sosem, jaki wytworzył się w czasie duszenia. Podawaj natychmiast.

Można ją grillować, dusić lub smażyć z dodatkiem czosnku i oliwy. Ciekawym pomysłem jest nafaszerowanie liści cykorii twarożkiem lub hummusem i zapieczenie. Na ciepło doskonale smakuje z owocami morza czy rybami. Koniecznie sprawdź też, jak pozbawić cykorię goryczki. Możesz też sięgnąć po kawę z cykorii, która jest świetną alternatywą kawy z kofeiną.

