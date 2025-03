Z 3 prostych, tanich składników robię pyszny sernik. Bez mielenia twarogu i bałaganu w kuchni

Ten przepis na sernik to moje koło ratunkowe w sytuacji, gdy muszę przygotować coś słodkiego, a nie mam wiele czasu na stanie w kuchni. Sięgam po niego, gdy spodziewam się gości. Deser znika w mgnieniu oka do ostatniego okruszka, a zachwytom nie ma końca. Sprawdź, w czym tkwi jego sekret.

Jak zrobić sernik z 3 składników?

Zrobienie tego sernika nie wymaga wiele wysiłku. Najtrudniejszym etapem przygotowań jest ubicie piany z białek. Można sobie jednak tę czynność znacznie ułatwić, korzystając z miksera. Trzeba się przedtem upewnić, że jego mieszadła są idealnie suche i odtłuszczone. Ubijanie należy zacząć, korzystając z niskich obrotów urządzenia. Gdy piana zmieni kolor na biały, można zwiększyć jego prędkość. Ważne jest to, by nie ubijać białek zbyt długo. Można bowiem łatwo przebić pianę. Wtedy zacznie się rozwarstwiać i straci swoje właściwości. Będzie się nadawać jedynie do wyrzucenia. Istnieje prosty test, który pozwoli sprawdzić, czy jest już gotowa. Wystarczy odwrócić miskę z białkami do góry dnem. Jeśli piana nie zacznie spływać po ściankach naczynia, to znak, że najwyższa pora przerwać ubijanie.

Przepis: Sernik z 3 składników To pyszne i szybkie ciasto, idealne na deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 203 w każdej porcji Składniki 200 g śmietankowego serka kanapkowego

160 g białej czekolady

2 jajka Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówRozpuść czekoladę. Oddziel żółtka od białek. Ubij pianę z białek. Łączenie składnikówPołącz czekoladę z żółtkami i serkiem. Do tej mieszanki dodawaj powoli pianę z białek i delikatnie mieszaj. Rób to partiami. Pieczenie sernikaPrzelej ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia, Wstaw do piekarnika na ok. 45 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza.

Wskazówka: Możesz wykorzystać ciemną gorzką czekoladę zamiast białej

Rada: Nie wyjmuj sernika z piekarnika zbyt szybko. Pozwól, by najpierw ciasto ostygło. Wyłącz grzanie i uchyl drzwiczki urządzenia. Jeśli się pospieszysz, ciasto opadnie.

Z czym podawać sernik z 3 składników?

Sposób podania zależy wyłącznie od twoich indywidualnych preferencji. Możesz posypać gotowy sernik cukrem pudrem albo cynamonem. W roli dekoracji doskonale sprawdzą się również kawałki białej lub gorzkiej czekolady. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać też sezonowe lub mrożone owoce, na przykład maliny borówki amerykańskie, jabłka, pomarańcze etc. Deser świetnie smakuje też w połączeniu z lodami.

Czytaj też:

Te parówki z Lidla poleca dietetyk. Rozkładają konkurencję na łopatki. Masz je w lodówce?Czytaj też:

Dietetyk wskazuje: te jogurty z Biedronki to strzał w dziesiątkę. Jeden z nich pewnie masz w lodówce