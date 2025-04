Masz dość sera i szynki na kanapce? To szybkie „zielone smarowidło” zachwyci twoją rodzinę

Choć najczęściej sięgamy po klasykę – plasterek sera czy wędliny, to warto czasem odejść od rutyny i sięgnąć po coś bardziej oryginalnego. Domowe smarowidła do chleba to świetny sposób, by urozmaicić codzienne kanapki i dodać im nowego „charakteru”. Pasta z pieczonej papryki, hummus, twarożek z ziołami czy pasta jajeczna to jedynie kilka pomysłów, które nie tylko świetnie smakują, ale też są pełne wartości odżywczych.

Pyszna pasta z awokado i natki pietruszki

Ja zaczęłam ostatnio naprawdę często eksperymentować z takimi domowymi smarowidłami do chleba. Moją ulubioną pastą do kanapek jest ta przyrządzona z awokado i natki pietruszki. Smakuje naprawdę doskonale. Co więcej, jedząc ten przysmak wiem, że naprawdę dbam o swój organizm i dostarczam mu tego, co najlepsze.

Przepis: Pasta z awokado i natki pietruszki Ta pasta smakuje genialnie, a do tego jest bardzo zdrowa Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 129 w każdej porcji Składniki pęczek natki pietruszki

1 dojrzałe małe awokado

3 łyżki nierafinowanego oleju sezamowego

ząbek czosnku

kilka kropli soku z cytryny

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw umyjcie i drobno pokrójcie natkę pietruszki. Wrzućcie ją do blendera i dodajcie obrane awokado. Obierzcie czosnek, pokrójcie na plasterki i dodajcie do pozostałych składników. Blendowanie masyDo wszystkich składników dodajcie odrobinę soli i kilka kropli soku z cytryny. Całość zblendujcie na gładką masę.

Dlaczego warto jeść to „zielone smarowidło”?

Pasta do kanapek z awokado, natki pietruszki i czosnku to prawdziwa „bomba witaminowa”, która nie tylko świetnie smakuje, ale też korzystnie wpływa na zdrowie. Awokado dostarcza zdrowych tłuszczów, które wspierają pracę serca i pomagają wchłaniać witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Natka pietruszki to źródło witaminy C, żelaza i antyoksydantów, które wspomagają odporność i oczyszczają organizm. Czosnek z kolei działa przeciwzapalnie i wzmacnia odporność. Taka pasta to doskonały wybór na lekką, pożywną kanapkę.

Inne pomysły na wiosenne pasty kanapkowe

Wiosna to idealny czas, by odświeżyć swój jadłospis i sięgnąć po lżejsze, sezonowe smaki – również na kanapkach. Świetnym pomysłem na wiosenną pastę kanapkową jest na przykład twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem – lekki, chrupiący i pełen świeżości. Doskonale sprawdzi się też pasta z zielonego groszku z miętą i odrobiną cytryny, która zachwyca kolorem i wspaniałym smakiem. Warto wypróbować również pastę z grillowanej cukinii z bazylią i oliwą z oliwek albo krem z pieczonego buraka z kozim serem. Te propozycje nie tylko pięknie wyglądają, ale też dostarczają sporej dawki witamin – idealnie wpisując się w wiosenną kuchnię.

Czytaj też:

Zielony detoks, który pokochasz już po pierwszym łyku. Patent na energię w jednym kubkuCzytaj też:

Zamiast boczku i cebuli dodaję to do jajecznicy. Pokochasz ten turecki specjał