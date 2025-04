Zamiast boczku i cebuli dodaję to do jajecznicy. Pokochasz ten turecki specjał

Jajecznica to jedno z najprostszych, a zarazem najsmaczniejszych śniadań, które można przygotować dosłownie w kilka minut. Jest ciepła, sycąca i pełna wartości odżywczych – jajka dostarczają białka, witamin i zdrowych tłuszczów. Można ją podawać na wiele sposobów: z masłem, szczypiorkiem czy boczkiem, w zależności od upodobań, a więc każdy znajdzie coś dla siebie. To idealna propozycja na poranek, gdy chcemy zjeść coś naprawdę wartościowego.

Jak zrobić jajecznicę po turecku? Prostu przepis

Czasami jednak mamy ochotę na drobne urozmaicenia, wtedy warto zainspirować się innymi kuchniami świata. Menemen jest tradycyjnym śniadaniowym daniem tureckim (chociaż czasami podaje się je również w porze obiadowej), które przypomina naszą polską jajecznicę. Zamiast boczku czy szynki, tak jak robi się to w naszym kraju, w Turcji dodaje się do jajek przede wszystkim pomidory i to one są głównym składnikiem. Drugim ważnym dodatkiem jest drobno pokrojona papryka. Żeby uzyskać jeszcze lepszy smak, niektórzy dodają także cebulę. Istnieje pogląd, że z dodatkiem tego warzywa menemen je się w porze obiadowej. To danie jest nie tylko pyszne, ale też pożywne i sycące. Kolejnym zaskakującym dla Polaków składnikiem jest słony ser, który także dodaje się do tej potrawy.

Przepis: Turecka jajecznica Ta jajecznica to cudownie smaczna odmiana od klasycznej wersji. Koniecznie spróbujcie ją zrobić Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni turecka Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 192 w każdej porcji Składniki pół łyżki oliwy

1/4 papryki

pół łyżki masła

200 gramów pokrojonych i obranych pomidorów

pół łyżeczki papryki w proszku

szczypta soli i pieprzu

50 gramów twarogu tureckiegu lub sera feta

2 jajka Sposób przygotowania Podduszanie paprykiNa patelni podgrzejcie oliwę, a następnie dodajcie pokrojoną w kostkę paprykę i mieszajcie co chwilę przez około 2-3 minuty. Dodajcie masło i smażcie całość jeszcze przez chwilę. Dodanie pozostałych składnikówDodajcie pomidory, wymieszajcie. Doprawcie całość solą, pieprzem oraz papryką i gotujcie przez około 4 minuty. Posypcie pokrojonym w kosteczkę serem i znowu gotujcie przez około pół minuty. Dodajcie jajka, jednak nie doprowadzajcie do ich całkowitego ścięcia się. Całość delikatnie wymieszajcie (tak, by pomidory pozostały w cząstkach).

Jak jeszcze ciekawie przyrządzić jajecznicę?

Jajecznicę można przyrządzić na wiele ciekawych sposobów, dzięki czemu nigdy się nie znudzi. Świetnie smakuje z dodatkiem podsmażonych pieczarek i cebuli, które nadają jej głębszego aromatu. Można też dodać szpinak, suszone pomidory lub odrobinę sera feta, by nadać jej śródziemnomorskiego charakteru. Dla fanów wyrazistych smaków idealna będzie wersja z chorizo lub wędzonym boczkiem. A jeśli lubisz delikatniejsze smaki, warto spróbować jajecznicy z kremowym serkiem lub awokado. Jajecznicę można też wzbogacić świeżymi ziołami – szczypiorek, pietruszka, bazylia czy nawet kolendra dodadzą jej wyjątkowego aromatu. Ciekawą opcją jest także dodanie odrobiny mleka, śmietanki lub masła jeszcze przed smażeniem – dzięki temu będzie bardziej puszysta i kremowa. Sprawdź też, jak zrobić jajecznicę bez tłuszczu – dzięki temu będzie jeszcze zdrowsza.

