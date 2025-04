Zielony detoks, który pokochasz już po pierwszym łyku. Patent na energię w jednym kubku

Różnego rodzaju koktajle to świetny sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnych witamin i minerałów. Przygotowane ze świeżych owoców, warzyw czy dodatków takich jak nasiona chia czy siemię lniane, stanowią świetną propozycję na zdrowe śniadanie lub przekąskę. Dzięki nim w prosty sposób możemy wzbogacić codzienną dietę o cenne składniki odżywcze. Co więcej, koktajle są szybkie w przygotowaniu i można je łatwo zabrać ze sobą do pracy lub szkoły.

Jak zrobić oczyszczający koktajl? Prosty przepis

Zielony koktajl oczyszczający to prawdziwa „bomba witaminowa”, która wspiera naturalne procesy detoksykacji organizmu. W jego składzie znajduje się między innymi natka pietruszki, bogata w witaminę C i działająca moczopędnie oraz szpinak – źródło żelaza i przeciwutleniaczy. Awokado dodaje kremowej konsystencji, a przy tym dostarcza zdrowych tłuszczów wspomagających wchłanianie witamin. Taki koktajl nie tylko świetnie smakuje, ale też wspomaga pracę wątroby i poprawia ogólne samopoczucie. Żeby był jeszcze smaczniejszy, ale też zdrowszy, należy do niego dorzucić ananasa.

Przepis: Zielony koktajl Ten koktajl cudownie wygląda, a jeszcze lepiej smakuje Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 276 Składniki 1 szklanka liści szpinaku

pół szklanki natki pietruszki

pół awokado

pół ananasa

1 szklanka wody Sposób przygotowania Przygotuj warzywa i owoceNajpierw opłucz szpinak, a następnie wrzuć go do blendera. Dodaj posiekana natkę pietruszki. Obierz i pokrój na mniejsze części awokado i ananasa. Wszystkie owoce wrzuć do blendera i zmiksuj. Dodanie wodyDo zblendowanych owoców dodaj szklankę wody, a jeżeli chcesz, żeby koktajl wyszedł rzadszy – dolej jej więcej. Całość ponownie zblenduj.

O czym pamiętać, przygotowując koktajle?

Aby koktajle były naprawdę zdrowe, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim należy wybierać świeże, nieprzetworzone składniki – najlepiej sezonowe owoce i warzywa. Dobrze jest też zachować równowagę między składnikami słodkimi (na przykład banan, mango) a warzywami liściastymi, takimi jak szpinak czy jarmuż, aby uniknąć nadmiaru cukru (w przeciwnym razie smoothie stanie się „bombą kaloryczną"). Warto dodać źródło błonnika pokarmowego, na przykład siemię lniane, płatki owsiane czy nasiona chia, które wspierają trawienie. I najważniejsze – unikać dosładzania, bo naturalna słodycz owoców zazwyczaj w zupełności wystarczy. Dobrze jest też postawić na naturalne źródło białka, jak tofu czy masło orzechowe. Ważne jest również, żeby koktajl wypijać od razu po jego przygotowaniu – wtedy ma najwięcej witamin.

Czytaj też:

Najlepsze jogurty owocowe z Lidla i Biedronki. Dietetyk poleca te „perełki” bez konserwantówCzytaj też:

Dietetyczka nie ma wątpliwości: pij ten sok, jeśli chcesz szybciej schudnąć