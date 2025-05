Gotowa w 5 minut, a smakuje jak z francuskiej restauracji. Moja ulubiona pasta do chleba

Pasty kanapkowe często goszczą w mojej kuchni. Uwielbiam je, bo dają kucharzowi spore pole do popisu, nie generując przy tym dużych kosztów. Wystarczy połączyć kilka składników, by stworzyć coś pysznego, pożywnego i zdrowego zarazem. Tym razem postawiłam na smarowidło, w którym pierwsze skrzypce grają oliwki. To pożywne produkty, które obfitują w wiele mikroelementów. Wykazują też mnóstwo cennych właściwości. Związki w nich zawarte działają przeciwzapalnie. Zwalczają wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia. Redukują poziom „złego cholesterolu” oraz stężenie glukozy we krwi. Wspomagają pracę układu sercowo-naczyniowego i zmniejszają ryzyko powstawania złogów w tętnicach. Wspierają też funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Zapobiegają zaparciom i innym dolegliwościom gastrycznym. Dlatego postanowiłam włączyć je do diety, właśnie w postaci smarowidła do pieczywa.

Jak zrobić pastę do chleba z oliwek?

Przygotowanie pasty z oliwek, znanej w kuchni francuskiej jako tapenada, jest banalnie proste. Na dobrą sprawę jedyne, co musisz zrobić, to zmiksować poszczególne składniki w blenderze. Smarowidło możesz przyrządzić w paru różnych wariantach, na przykład zielonym lub czarnym. Wszystko zależy od tego, jakiej „bazy” użyjesz. Pierwsza z przywołanych wersji ma łagodniejszy smak niż pierwsza.

Przepis: Pasta z oliwek To świetny dodatek do pieczywa. Wspaniale smakuje ima wiele cennych właściwości Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 224 w każdej porcji Składniki 200 g zielonych lub czarnych oliwek bez pestek

2 ząbki czosnku

3 łyżki oliwy z oliwek

łyżeczka soku z cytryny

pół łyżeczki oregano

pół łyżeczki tymianku

łyżeczka kaparów

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOdsącz oliwki z zalewy. Obierz i posiekaj czosnek. Łączenie składnikówWrzuć oliwki i czosnek do kielicha blendera. Dodaj kapary, oregano i tymianek. Dolej oliwę i sok z cytryny. Zblenduj wszystkie składniki. Jeśli pasta wyjdzie zbyt gęsta, dodaj więcej oliwy. Wykańczanie pastyNa koniec dopraw pastę solą i pieprzem do smaku. Wymieszaj całość.

Wskazówka: Gotową tapenadę przełóż do czystych, suchych słoiczków. Następnie zakręć je i wstaw do lodówki. Najlepiej zużyć pastę w ciągu 3-4 dni.

Rada: Pasta najlepiej smakuje po lekkim schłodzeniu.

O czym jeszcze pamiętać robiąc tapenadę?

Nie ma jednego przepisu na tapenadę. Przywołaną wyżej recepturę możesz dowolnie modyfikować zgodnie z własnymi upodobaniami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać do pasty fileciki anchois, prażone nasiona słonecznika, płatki chili, suszone pomidory, orzechy czy posiekaną natkę pietruszki. To tylko kilka spośród dostępnych propozycji. Opcji jest znacznie więcej. Tak naprawdę ogranicza cię jedynie wyobraźnia. Jeśli chcesz, by smarowidło zyskało bardziej kremową konsystencję, dorzuć do niego trochę topionego serka.

Tapenadę możesz przyrządzić nie tylko w blenderze, ale również w moździerzu. Jeśli wybierzesz drugi wariant, pasta nie zyska idealnie gładkiej konsystencji. Za to jej poszczególne składniki będą bardziej wyczuwalne. Pamiętaj, że ten przysmak świetnie sprawdza się nie tylko jako smarowidło do pieczywa, ale również dip do warzyw czy dodatek do pizzy, makaronów, mięs, serów lub ryb. Co więcej, to idealna imprezowa przystawka. Doskonale komponuje się na przykład z krakersami.

