Ten chleb z Biblii zmienia wszystko. Dietetycy mówią wprost: pomaga schudnąć i dba o jelita

Wiele osób nie wyobraża sobie śniadania, obiadu czy kolacji bez świeżego, aromatycznego pieczywa. To podstawa kanapek, a także świetny dodatek do zup, sosów oraz różnego rodzaju sałatek. Chleb jest nie tylko pyszny, ale i zdrowy, pod warunkiem że sięgniemy po jego odpowiedni rodzaj. Dietetycy radzą, by włączyć do diety pewien konkretny produkt. Sprawdź, czy masz go w swojej kuchni.

Jakie pieczywo jest najzdrowsze?

Za jeden z najzdrowszych rodzajów pieczywa uznaje się chleb esseński, zwany również chlebem Ezechiela. Pierwsze wzmianki na jego temat można znaleźć w Biblii, w Księdze Ezechiela właśnie. Prorok odżywiał się nim podczas dwuletniego pobytu na pustyni. Oryginalny wypiek składał się pszenicy, jęczmienia, bobu, soczewicy, prosa oraz orkiszu. Współcześnie tę podstawową recepturę wzbogaca się również o inne produkty, na przykład sezam czy orzechy.

Przygotowanie chleba esseńskiego w domu jest dość czasochłonne i wymaga sporej dozy cierpliwości. Na szczęście pieczywo można znaleźć w ofercie popularnych sieci handlowych i sklepów ze zdrową żywnością. Jest ono również dostępne w asortymencie popularnych platform internetowych. Jeden bochenek o wadze 400 gramów kosztuje od 16 do 24 złotych. Cena zależy między innymi od rodzaju produktu, a także jego marki.

Dlaczego warto sięgać po chleb esseński?

Chleb Ezechiela ma wiele cennych właściwości. Jest bogatym źródłem białka i błonnika, dzięki czemu wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Przyspiesza perystaltykę jelit i wymiata z nich złogi oraz niestrawione resztki pokarmu. Usprawnia przemianę materii. Reguluje rytm wypróżnień. Zapobiega zaparciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym. Już niewielka porcja tego pieczywa zapewnia długie uczucie sytości. Hamuje głód i ochotę na słodycze. W efekcie zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami, a tym samym ułatwia kontrolowanie masy ciała oraz zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Dietetyk kliniczny Wiesława Kurzela w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych zwróciła również uwagę na inne zalety opisywanego pieczywa. Ma ono – jak zauważa specjalistka – więcej wartości odżywczych niż zwykły, pszenny chleb. Jego niewątpliwym atutem jest również niższy indeks glikemiczny (IG). „Po jego spożyciu cukier nie rośnie tak gwałtownie” – wyjaśnia ekspertka. Warto zauważyć, że wahania stężenia glukozy we krwi sprzyjają napadom głodu. Mogą być też bardzo niebezpieczne. Zbyt wysoki poziom cukru uszkadza naczynia krwionośne, nerki i układ nerwowy. Wpływa też negatywnie na narząd wzroku. Z kolei zbyt niskie stężenie glukozy utrzymujące się przez dłuższy czas prowadzi do zaburzeń neurologicznych oraz kardiologicznych.

