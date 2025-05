Ten nieoczywisty składnik zupy pomidorowej „robi robotę”. Nawet moja teściowa pochwaliła danie

Zupa pomidorowa to jedna z najpopularniejszych zup w naszym kraju. Często przygotowuje się ją w poniedziałek na bazie niedzielnego rosołu, co pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale też uniknąć marnowania jedzenia. Ta zupa jest naprawdę prosta i szybka do zrobienia – wystarczy dodać koncentrat pomidorowy, świeże pomidory lub passatę, a następnie doprawić do smaku. Czasami jednak warto nieco poeksperymentować podczas przygotowywania tej potrawy – wtedy będzie jeszcze lepsza. Tak było w moim przypadku – dodałam jeden dość nieoczywisty składnik do pomidorówki i nawet moja teściowa pochwaliła zupę w tym wydaniu, zajadając się nią.

Nietypowy dodatek do zupy pomidorowej

Klasyczna zupa pomidorowa, choć pyszna i lubiana, może się z czasem znudzić, zwłaszcza jeśli pojawia się na stole na przykład co tydzień. Dlatego warto ją od czasu do czasu urozmaicić i nadać jej nowy charakter. Ciekawym i prostym sposobem na przełamanie tradycyjnego smaku jest dodanie odrobiny chrzanu – dzięki temu zupa zyskuje delikatnie pikantny, wyrazisty charakter. Taki dodatek świetnie komponuje się z pomidorami i sprawia, że znane danie nabiera całkowicie nowego wymiaru.

Przepis: Zupa pomidorowa z chrzanem Ta zupa to prawdziwa uczta da podniebienia, też spróbuj ją zrobić Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 31 w każdej porcji Składniki 2 litry rosołu

2 marchewki

jedna cebula

1 pietruszka

3-4 łyżki koncentratu pomidorowego

3-4 ziarna ziela angielskiego

1 liść laurowy

2 listki lubczyku

czosnek suszony

sól

pieprz

2-3 łyżki śmietanki

1 łyżka tartego chrzanu Sposób przygotowania Gotowanie warzywPrzelej rosół do garnka, włóż liść laurowy, ziele angielskie, lubczyk, a także pokrojone marchewki, cebulę i pietruszkę. Całość gotuj do momentu, aż warzywa będą miękkie. Wyjmij listek laurowy i całość zmiksuj. Przygotowanie zupy pomidorowejDo zupy włóż koncentrat pomidorowy i zagotuj całość. Dodawanie chrzanuŚmietankę wymieszaj z chrzanem i dodaj do zupy. Całość dopraw solą, pieprzem i granulowanym czosnkiem. Następnie wymieszaj, by wszystkie składniki połączyły się ze sobą.

Inne ciekawe dodatki do zupy pomidorowej

Zupę pomidorową można w prosty sposób wzbogacić, sięgając po ciekawe dodatki i przyprawy. Oprócz klasycznej bazy, warto dodać świeżą bazylię, oregano, tymianek lub odrobinę wędzonej papryki, która nada daniu głębszy, lekko dymny smak. Świetnie sprawdzi się również odrobina czosnku, imbiru lub parmezan starty na wierzchu tuż przed podaniem. Do zupy można też dorzucić podsmażoną cebulę, paprykę, a nawet soczewicę lub ciecierzycę, by była bardziej treściwa. Jeśli ktoś lubi eksperymenty, może spróbować dodać mleko kokosowe lub kilka kropli octu balsamicznego – oba składniki ciekawie podkreślają smak pomidorów. Możesz też spróbować zrobić zupę pomidorową z mascarpone– zobaczysz, że każdy będzie się zajadać.

