Nie masz czasu na gotowanie? Ten szybki i pyszny obiad zrobisz w jednym garnku

W ciągu tygodnia często brakuje nam czasu na gotowanie – praca, obowiązki domowe i codzienny pośpiech sprawiają, że przygotowanie skomplikowanych dań schodzi na dalszy plan. W takich momentach idealnie sprawdzają się proste potrawy, które nie wymagają dużo czasu ani wysiłku. Szybki makaron, zupa krem czy dania jednogarnkowe potrafią być nie tylko smacznym, ale też bardzo praktycznym rozwiązaniem. Dzięki nim można zjeść coś domowego i pożywnego nawet w najbardziej zabiegany dzień.

Pomysł na szybki i prosty obiad

Świetnym pomysłem na szybki, prosty i tani obiad w tygodniu jest przygotowanie leczo. To danie nie tylko robi się błyskawicznie, ale też można je łatwo dostosować do tego, co akurat mamy w lodówce. Wystarczy kilka podstawowych składników, takich jak papryka, cebula, cukinia i kiełbasa, żeby „wyczarować” aromatyczny, sycący posiłek. Leczo smakuje dobrze zarówno zaraz po jego przyrządzeniu, jak i po odgrzaniu, więc świetnie sprawdzi się także jako obiad na dwa dni.

Przepis: Szybkie leczo Leczo to doskonały pomysł na szybki obiad, którym będzie zajadać się cała rodzina Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 381 w każdej porcji Składniki 2 żółte papryki

1 czerwona papryka

1 cukinia

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

2 pomidory

200 g kiełbasy (lub innego mięsa)

2 łyżki oleju

sól, pieprz

1 łyżeczka słodkiej papryki Sposób przygotowania Krojenie warzywCebulę pokrój w piórka, czosnek drobno posiekaj. Paprykę pokrój w kostkę, cukinię tak samo. Pomidory sparz, obierz i pokrój w kostkę. Duszenie kiełbasy i warzywKiełbasę pokrój w plasterki i podsmaż na oleju w dużym garnku, aż lekko się zarumieni. Dodaj cebulę i czosnek i smaż razem z kiełbasą przez 2–3 minuty. Wrzuć paprykę i cukinię, a następnie duś wszystko razem przez ok. 10 minut, mieszając co jakiś czas. Dodaj pomidory. Całość dopraw solą, pieprzem, słodką papryką. Wszystko duś dalej na małym ogniu pod przykryciem przez 15–20 minut, aż warzywa będą miękkie, ale nie rozgotowane.

Inne propozycje ekspresowych obiadów

Na szybki i prosty obiad świetnie sprawdzi się makaron z czosnkiem, oliwą z oliwek i parmezanem – aromatyczny, sycący i gotowy w 15 minut. Jajka sadzone z ziemniakami i mizerią to klasyk, który nie wymaga wiele pracy, a zawsze smakuje dobrze i domowo. Tortilla z warzywami i serem to kolejna propozycja, którą można przygotować z „resztek” z lodówki. Szybka zupa krem z dyni czy brokułów to z kolei zdrowy i rozgrzewający wybór na chłodniejsze dni. Placki z cukinii lub ziemniaków są łatwe do zrobienia i można je podawać na wiele sposobów. Kolejnym pomysłem na szybki obiad, który można zaserwować całej rodzinie, jest kaszotto z warzywami. Ciekawą opcją jest też przyrządzenie tarty na gotowym cieście francuskim ze szpinakiem i serkiem ricotta.

