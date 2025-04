Z tym dodatkiem pomidorowa smakuje jak marzenie. Poznaj genialny patent mojej szwagierki

Pomidorowa to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych zup w Polsce — zaraz obok rosołu, ogórkowej czy barszczu białego. Choć jej podstawą jest zwykle rosół i przecier pomidorowy, to dzięki różnorodnym dodatkom, takim jak śmietana, ryż, makaron czy świeże zioła, może za każdym razem smakować nieco inaczej. To właśnie ta uniwersalność sprawia, że pomidorowa gości na stołach tak często i nigdy się nie nudzi. Ja ostatnio odkryłam dzięki mojej siostrze cudowny patent na jeszcze lepszy smak i konsystencję tej zupy.

Niecodzienny dodatek do zupy pomidorowej

Dodanie do zupy pomidorowej serka mascarpone to świetny sposób, by nadać jej wyjątkowej kremowości i delikatności. Ten maślany, lekko słodkawy serek idealnie komponuje się z kwaskowatością pomidorów, łagodząc ich intensywność i wzbogacając smak zupy. W porównaniu do klasycznego przepisu, taka wersja jest bardziej aksamitna i wyrafinowana — to drobna zmiana, która robi dużą różnicę. Pomidorowa z mascarpone potrafi naprawdę zaskoczyć i szybko stać się nowym ulubieńcem domowego menu. Zobaczysz, że każdy poprosi o dokładkę.

Przepis: Zupa pomidorowa z mascarpone Zupa z tym dodatkiem wychodzi obłędnie kremowa, musisz jej spróbować Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 220 w każdej porcji Składniki 1 kg pomidorów (świeżych lub z puszki)

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 marchewka

1 litr bulionu warzywnego lub drobiowego

2 łyżki oliwy z oliwek

200 g serka mascarpone

1 łyżeczka cukru

sól i pieprz do smaku

1 łyżka śmietany 30% (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie warzywCebulę i czosnek obierz i posiekaj drobno. Marchewkę obierz i pokrój w plasterki lub kostkę. Jeśli używasz świeżych pomidorów, musisz naciąć je i sparzyć wrzątkiem, aby łatwiej było je obrać, a potem pokrój w kostkę. Smażenie warzywW dużym garnku rozgrzej oliwę z oliwek. Dodaj cebulę i czosnek, smaż przez kilka minut, aż staną się miękkie i lekko zeszklone. Następnie dodaj pokrojoną marchewkę i smaż przez kolejne 5 minut, mieszając. Gotowanie zupyDodaj pokrojone pomidory (świeże lub z puszki) do garnka. Wlej bulion warzywny lub drobiowy, dodaj cukier (pomaga zrównoważyć kwasowość pomidorów), a następnie dopraw solą i pieprzem. Gotuj całość przez około 20-30 minut, aż warzywa będą miękkie. Miksowanie zupyZupa powinna mieć konsystencję gładkiego kremu. Możesz ją zmiksować za pomocą blendera ręcznego lub przełożyć do blendera kielichowego i zmiksować na gładką masę. Po zmiksowaniu zupy, wlej serek mascarpone i dokładnie wymieszaj. Dzięki temu zupa stanie się wyjątkowo kremowa i delikatna. Jeśli chcesz, możesz dodać też łyżkę śmietany, aby zupa była jeszcze bardziej aksamitna.

Co jeszcze można dodać do pomidorówki?

Zupa pomidorowa świetnie nadaje się do kulinarnych eksperymentów, dlatego coraz częściej wzbogaca się ją o mniej typowe składniki. Do ciekawszych dodatków należą na przykład pieczona papryka, która podkręca smak i dodaje głębi, czy mleczko kokosowe, nadające orientalnej nuty i aksamitnej konsystencji. Dobrym pomysłem jest też dodanie plasterków mozzarelli, które cudownie roztopią się pod wpływem gorąca zupy. Niektórzy dodają też dynię, przez co całość nabiera naprawdę ciekawego smaku. Ważne są też odpowiednie przyprawy. Nawet odrobina wędzonej papryki lub chili potrafi całkowicie odmienić klasyczną pomidorówkę i dodać jej charakteru. Jeśli nie chcesz podawać zupy pomidorowej w tradycyjny sposób, czyli z makaronem lub ryżem, możesz do niej dodać grzanki, posypać ją parmezanem. Koniecznie sprawdź też, jaki jest najgorszy błąd podczas gotowania zupy pomidorowej.

