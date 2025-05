Dodaj łyżeczkę do obiadu, a metabolizm przyspieszy jak nigdy. Polacy wciąż nie doceniają tej przyprawy

Przyprawy to nie tylko sposób na podkreślenie smaku i aromatu potraw, ale również naturalne wsparcie dla naszego zdrowia. Wiele z nich, takich jak imbir, kurkuma czy cynamon, ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i wspomagające trawienie. Regularne stosowanie przypraw może więc wzmacniać odporność, poprawiać metabolizm i działać korzystnie na układ krążenia. Jedną z przypraw, która powinna na stałe zagościć w naszym menu jest oregano. Doskonale nadaje się ono do przyprawiania dań kuchni włoskiej, takich jak pizza, spaghetti czy lasagne. Można je także dodawać do sałatek, pieczonych mięs oraz sosów.

Ta przyprawa rozkręca trawienie

Oregano to nie tylko aromatyczna przyprawa, ale także roślina o cennych właściwościach wspomagających trawienie, wynika to między innymi z tego, że jest bogata w błonnik pokarmowy. Dodatkowo pobudza ona wydzielanie soków trawiennych, co ułatwia przyswajanie składników odżywczych. Oregano może również łagodzić wzdęcia, skurcze żołądka i uczucie ciężkości po posiłku. Co więcej, dzięki właściwościom antybakteryjnym i przeciwzapalnym wspiera zdrową florę bakteryjną, co również przekłada się na zdrowie naszych jelit.

Jakie jeszcze właściwości ma oregano?

Oregano wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu pomaga chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. W konsekwencji przeciwutleniacze neutralizują działanie szkodliwych cząsteczek i spowalniają procesy starzenia się komórek. Regularne spożywanie oregano może wspierać odporność, poprawiać kondycję skóry i zmniejszać ryzyko rozwoju niektórych chorób.

W oregano znajduje się też wiele cennych składników odżywczych, takich jak między innymi witaminy A, C, E, K, a także wapń, żelazo, potas, mangan. Co więcej, stosowanie tej przyprawy może przyczynić się do obniżenia poziomu glukozy we krwi. Mało osób o tym wie, ale oregano pomaga też leczyć kaszel.

