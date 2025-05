Zamień nudne śniadanie w małe święto. Zobacz, jak przygotować idealne tosty francuskie

Zamiast klasycznej owsianki czy jajecznicy, warto czasem postawić na coś wyjątkowego – na przykład tosty francuskie. To śniadaniowy specjał, który smakuje jak prosto z kawiarni, a jego przygotowanie wcale nie jest trudne. Takie tosty chrupiące z zewnątrz, miękkie i puszyste w środku, doskonale komponują się z owocami, syropem klonowym czy cukrem pudrem. Taki poranny posiłek to idealny sposób, by odrobinę osłodzić sobie początek dnia.

Trik na przepyszne tosty francuskie

Przygotowanie tostów francuskich jest naprawdę bardzo proste i nie wymaga użycia skomplikowanych składników. Wystarczy kilka kromek pieczywa, jajka, mleko i odrobina masła do smażenia. Chleb moczymy w mieszance jajeczno-mlecznej, a następnie smażymy na złoty kolor z obu stron.

Sekretem wybitnego smaku tostów francuskich jest jednak mieszanka, w której zanurzamy chleb przed smażeniem. To właśnie ona nadaje im wyjątkowy aromat i delikatność. Poza mlekiem i jajkami warto dodać do niej szczyptę cynamonu oraz kilka kropel ekstraktu z wanilii (lub łyżeczkę cukru wanilinowego). Te dwa dodatki sprawiają, że tosty zyskają lekko korzenny, słodszy smak i będą pachnieć, jak deser prosto z cukierni. To niewielka zmiana, która robi jednak ogromną różnicę.

Jak ciekawie podać tosty francuskie?

Tosty francuskie można podać na wiele ciekawych i bardzo smakowitych sposobów – wszystko zależy od tego, na co aktualnie mamy ochotę. Smakują świetnie z syropem klonowym i świeżymi owocami, takimi jak truskawki, borówki czy banany. Można je również posypać cukrem pudrem, dodać trochę bitej śmietany albo masło orzechowe i odrobinę konfitury. Dla bardziej deserowej wersji warto dorzucić odrobinę startej czekolady, karmelizowane jabłka, a całość polać sosem karmelowym. Takie tosty możesz podać też z serkiem waniliowym (najlepiej wybierz wysokobiałkowy skyr). Cudownie smakują też z ricottą i malinami.

