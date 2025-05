Jesz je bez wyrzutów? Dietetyk obala mit o suszonych owocach i zdradza ich ukrytą moc

Suszone owoce często traktujemy jako zamiennik świeżych owoców. Wynika to z wygody ich przechowywania oraz łatwości spożycia w różnych sytuacjach. Stają się popularnym dodatkiem do codziennej diety, szczególnie gdy dostęp do świeżych jest ograniczony. Wiele osób jest też po prostu miłośnikami ich smaku i struktury – są idealne do owsianek czy różnego rodzaju ciast i deserów.

Czy suszone owoce to sam cukier?

W społeczeństwie panuje przekonanie, że „suszone owoce to sam cukier”. Czy rzeczywiście tak jest? Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiał dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia.

Spodziewam się, że wiele osób, myśląc o suszonych owocach, ma przed oczami duże ilości cukru. I prawdą jest, że tego typu produkty niestety obfitują w ten składnik. W uproszczeniu owoce suszone to w pewnym stopniu skoncentrowana forma owoców świeżych. W efekcie, poza wyższą zawartością cukru, owoce suszone mają też więcej cennych składników, w tym błonnika, a także pierwiastków takich jak potas, wapń, miedź czy żelazo – powiedział specjalista.

Co więcej, okazuje się, że suszone owoce mają jeszcze jedną, dużą zaletę.

Przy okazji jako ciekawostkę powiem, że suszone owoce takie jak rodzynki, śliwki i morele zawierają stosunkowo dużo boru, czyli pierwiastka, który korzystnie wpływa na mineralizację kości. Zwiększa wchłanianie magnezu w jelitach, podnosi poziom witaminy D w organizmie, a także wspomaga pracę stawów – dodał dietetyk.

Jak zaznaczył ekspert – z tego względu nie można powiedzieć, że „suszone owoce to wyłącznie cukier”, jak może się wydawać niektórym osobom.

Przy czym jednocześnie uważam, że w porównaniu do świeżych owoców są one gorszym wyborem – dodał dietetyk.

Jak wykorzystać suszone owoce?

Suszone owoce można wykorzystać na wiele sposobów w kuchni i codziennej diecie. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do musli, jogurtów czy owsianki. Są też popularnym składnikiem wypieków, takich jak ciasta, chleby czy ciasteczka. Można je dodawać do sałatek, dań wytrawnych, a także przygotowywać z nich kompoty lub domowe batony energetyczne. Stanowią również wygodną i smaczną przekąskę „na wynos”, którą możemy zabrać ze sobą do pracy czy szkoły. Trzeba jednak pamiętać o tym, że takie suszone owoce są dość kaloryczne, więc nie należy spożywać ich w nadmiarze.

