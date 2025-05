Jedz ten smakołyk na poprawę nastroju. Kupując, zwróć uwagę na jeden szczegół

Zdarzają się dni, kiedy dopada nas chandra – wszystko wydaje się trudniejsze, a motywacja spada. W takich momentach warto zadbać o siebie i sięgnąć po drobne przyjemności: spacer, ulubioną muzykę czy filiżankę aromatycznej herbaty. Czasem wystarczy niewielki gest, by poprawić sobie humor. Dobrym pomysłem może być też mała, popularna słodycz, której działanie na nastrój zostało potwierdzone naukowo. Z pewnością wiele osób chętnie skorzysta z tego „słodkiego patentu” na dobry humor.

Jedz tę czekoladę na poprawę nastroju

Gorzka czekolada ma naukowo udowodnione działanie poprawiające nastrój. Zawiera związki, które stymulują wydzielanie endorfin i serotoniny – tzw. hormonów szczęścia. Co ważne, chodzi właśnie o czekoladę gorzką, z wysoką zawartością kakao. Mleczna czy biała nie mają tych samych właściwości, ponieważ zawierają znacznie mniej kakao, a więcej cukru i tłuszczu. Dlatego, jeśli chcemy poprawić sobie humor w zdrowy sposób, warto sięgnąć właśnie po kilka kostek dobrej, gorzkiej czekolady.

Okazuje się, że wystarczy codziennie spożywać tylko 30 gramów gorzkiej czekolady o zawartości 85 procent kakao, by wpłynąć pozytywnie na swój nastrój. Zdaniem badaczy taka ciemna czekolada może mieć działanie prebiotyczne poprzez zdolność do modyfikacji składu i ilości bakterii jelitowych. W konsekwencji dochodzi do poprawy stanów emocjonalnych poprzez oś jelitowo-mózgową.

Jakie jeszcze właściwości ma gorzka czekolada?

Gorzka czekolada ma wiele korzystnych właściwości zdrowotnych. Zawiera dużo przeciwutleniaczy, takich jak polifenole i flawonoidy, które wspierają pracę serca i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Dzięki wysokiej zawartości kakao, poza nastrojem, może poprawiać też koncentrację. Gorzka czekolada ma także niższy indeks glikemiczny niż mleczna, przez co jest znacznie lepszym wyborem dla osób dbających o poziom cukru we krwi. Dodatkowo, zawiera magnez, żelazo i inne minerały ważne dla zdrowia. Gorzką czekoladę można wykorzystać na wiele kreatywnych sposobów, by w smaczny i zdrowy sposób dostarczyć sobie codziennej porcji tej słodkości, która poprawia nastrój. Można ją roztopić i polać nią świeże owoce. Sprawdzi się też jako składnik domowej granoli. Będzie także świetnym dodatkiem do smoothie czy owsianki.

Czytaj też:

Zamień nudne masło na te hity z Biedronki. Dietetyk: to najlepsze smarowidła do kanapekCzytaj też:

Znany dietetyk zawsze kupuje je w maju! 5 hitów, które chronią przed rakiem i spalają tłuszcz