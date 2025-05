Zaskoczy cię, co poleca dietetyk z Biedronki. Te zdrowe przekąski kosztują grosze i smakują obłędnie

Często zdarza się, że nachodzi nas ochota na coś słodkiego – to zupełnie naturalne. Warto jednak pamiętać, że słodkie przekąski nie muszą być niezdrowe. Zamiast sięgać po przetworzone słodycze, możemy wybrać znacznie lepsze alternatywy, które również potrafią zaspokoić nasz apetyt na coś pysznego. Wbrew pozorom, smak i zdrowie mogą iść w parze – wystarczy sięgnąć po produkty z naturalnymi składnikami, jak owoce, orzechy czy domowe wypieki bez dodatku cukru.

Najlepsze przekąski z Biedronki

Dietetyk Michał Wrzosek opublikował nagranie, w którym stworzył listę zdrowych przekąsek z Biedronki. Jedną z nich są jabłka – są one tanie, smaczne, dostępne przez cały rok, a do tego mają tylko 50 kcal na 100 gramów. Są także bogate w przeciwutleniacze i mają wysoki indeks sytości. Do koszyka z zakupami warto włożyć także banany, które są dobrym źródłem potasu czy magnezu, ale też borówki – nie bez powodu są one nazywane „polskim superfood” – działają przeciwzapalnie i są niskokaloryczne.

Dobrym wyborem zdaniem dietetyka są też chipsy jabłkowe – są one lepsze niż tradycyjne chipsy, jednak trzeba pamiętać, że nadal są kaloryczne (364 kcal na 100 gramów), a do tego mają dość dużą zawartość cukru w małej objętości. Ekspert jako przekąskę poleca też jogurt „Fruvita Pure”, który ma zaledwie 145 kcal w całym opakowaniu, ma świetny skład i będzie doskonałą przekąską na „mały głód”. Warto sięgnąć też po batonik „Vitonella Raw” – w swoim składzie ma tylko pastę daktylową, wiórki kokosowe, suszoną czarną porzeczkę i soki owocowe. Dobrą opcją „na ciepło” jest z kolei kaszka z mlekiem marki „Vitonella”, ponieważ ma jedynie 188 kcal, gdy przygotujemy ją z wodą.

Jeżeli mamy ochotę na coś nieco bardziej kalorycznego, to możemy postawić na owsiankę proteinową, serek wiejski z pomidorami czy hummus z marchewką albo przygotować jogurt skyr z migdałami i borówkami.

Jak samodzielnie przygotować zdrowe przekąski?

Zdrowe przekąski można przygotować w kilka minut, wykorzystując to, co często mamy już w domu. Świetnym pomysłem są na przykład „kulki mocy” – wystarczy zmiksować daktyle, orzechy, odrobinę kakao i ulubione przyprawy, a następnie uformować z masy małe kuleczki. Inną propozycją może być jogurt naturalny z dodatkiem świeżych owoców i garścią domowej granoli – to szybka i sycąca opcja na słodką przekąskę. Można też pokroić jabłko na plasterki i posmarować je masłem orzechowym, a na wierzch posypać cynamonem. Dla miłośników pieczenia, szybkie muffinki bananowe bez cukru to doskonała opcja – wystarczą dojrzałe banany, jajka, płatki owsiane i ulubione dodatki, takie jak orzechy czy rodzynki.

