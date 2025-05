Poranna kawa jak lekarstwo? Poznaj gruziński sposób, który naprawdę działa, a mało kto go zna

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie – trudno znaleźć osobę, która jej nie lubi lub nie sięga po nią przynajmniej od czasu do czasu. Można ją przygotowywać na wiele sposobów: od klasycznego espresso, przez cappuccino, aż po aromatyczne wersje z mlekiem roślinnym czy syropami smakowymi. Dla wielu ludzi poranna kawa to nie tylko zastrzyk energii, ale też przyjemny rytuał, który pomaga rozpocząć dzień z dobrym nastawieniem. Filiżanka kawy często towarzyszy też przerwom w pracy, stając się chwilą wytchnienia i okazją do krótkiej rozmowy.

Kawa z nietypowym dodatkiem

W różnych zakątkach świata kawę pije się w nieco odmienny sposób. Ja ostatnio byłam bardzo zaskoczona, gdy przyjaciółka opowiedziała mi, jak ten napój przygotowuje się w Gruzji. Kawa po batumsku to nietypowa, ale bardzo charakterystyczna wersja kawy, wywodząca się z gruzińskiego Batumi. Jej wyjątkowość polega na dodaniu do naparu czosnku, co dla wielu osób z pewnością jest sporym zaskoczeniem. Do drobno mielonej kawy dodaje się cienki plasterek świeżego czosnku, a następnie zalewa zimną wodą i parzy powoli na małym ogniu. Czosnek nadaje kawie intensywny, lekko pikantny aromat i charakterystyczny posmak. Taki napój uchodzi za oryginalny sposób na wzmocnienie organizmu, zwłaszcza w chłodniejsze dni.

Jakie właściwości ma czosnek?

Czosnek ma wiele cennych właściwości zdrowotnych – działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwzapalnie, dlatego od wieków stosowany jest jako naturalny środek wspierający odporność. Zawiera allicynę, związek o silnym działaniu antyoksydacyjnym, który wspomaga organizm w walce z infekcjami i obniża poziom „złego” cholesterolu. Dodanie czosnku do kawy może brzmieć nietypowo, ale taki napój łączy pobudzające właściwości kofeiny z naturalnym wsparciem dla układu odpornościowego. Kawa z czosnkiem może również działać rozgrzewająco i wspomagać krążenie, przez co jest ciekawą alternatywą dla klasycznej kawy, zwłaszcza w okresie przeziębień. Zobacz jednak, jaki jest błąd, przez który czosnek traci swoje prozdrowotne właściwości.

