Dietetyk: połącz serek wiejski z tymi dodatkami. Twoje serce i mózg ci podziękują

Z czym łączyć serek wiejski? Wiele osób dorzuca do niego warzywa, na przykład szczypiorek, rzodkiewkę czy pomidory. Dietetyk dr Bartek Kulczyński radzi jednak, by wyjść poza utarte schematy i sięgnąć po inne, mniej oczywiste produkty. Na jego „liście” znalazło się kilka prostych i stosunkowo niedrogich propozycji, które bez trudu można znaleźć w każdym większym supermarkecie lub sklepie spożywczym. Prawdopodobnie większość z nich masz już je nawet w swojej kuchni. Zobacz, jak je wykorzystać, by jeszcze lepiej przysłużyły się zdrowiu.

Najlepsze dodatki do serka wiejskiego według dietetyka

Dr Bartek Kulczyński radzi, by połączyć serek wiejski z olejem lnianym i przyprawami, na przykład pieprzem, czosnkiem, ostrą papryką czy kurkumą. Sam najchętniej sięga po oregano. Często wzbogaca ten „zestaw” jeszcze o suszone pomidory. Taki miks doskonale działa między innymi na serce. Dowiedziono, że olej lniany obniża ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom „złego cholesterolu” w organizmie. W efekcie zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz wielu groźnych problemów kardiologicznych. Poza tym łagodzi stany zapalne tkanek, usprawnia pracę mózgu i pomaga odtłuścić wątrobę.

Z kolei pomidory suszone są źródłem likopenu, który również poprawia stan układu sercowo-naczyniowego. Według badań, osoby, których dieta obfituje w likopen rzadziej – aż o 32 procent – umierają przedwcześnie w wyniku schorzeń kardiologicznych. A poza tym likopen uzupełnia serek wiejski, jeśli chodzi jeszcze o wpływ na kondycję mózgu. Badacze bowiem zauważyli, że wysoki poziom likopenu w organizmie jest powiązane z niższą zachorowalnością na chorobę Alzheimera – średnio aż o 74 procent. Oregano zaś [...] jest jedną z najważniejszych przypraw, jeśli chodzi o usuwanie z organizmu wolnych rodników, które niszczą komórki i tkanki naszego ciała – wyjaśnia ekspert.

Do serka wiejskiego warto dorzucić też posiekane orzechy włoskie. Naukowcy odkryli, że ich regularne spożywanie poprawia pamięć, wzmaga koncentrację, zwiększa sprawność umysłu i spowalnia rozwój zmian neurodegeneracyjnych pojawiających się wraz z wiekiem. Ponadto łagodzi objawy depresyjne i wpływa pozytywnie na kondycję psychiczną. Wspierają też funkcjonowanie układu krążenia i obniżają poziom trójglicerydów.

Co jeszcze warto dodać do serka wiejskiego?

Z serkiem wiejskim, jak zauważa dr Bartek Kulczyński, świetne komponują się również maliny i ciemne kakao. Oba te składniki są źródłem cennych antyoksydantów oraz błonnika pokarmowego, który przedłuża uczucie sytości po posiłku i przyspiesza przemianę materii. Niezwykle pozytywny wpływ na organizm wywiera również połączenie serka wiejskiego z cynamonem i jabłkami. To „trio” obniża stężenie glukozy we krwi. W dodatku ma wysoki potencjał antynowotworowy. Związki zawarte w przywołanych produktach mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, piersi czy płuc.

Z serkiem wiejskim doskonale współgra także, zdaniem eksperta, mniej znany produkt, jakim jest inulina. To związek występujący między innymi w cykorii. Nie zmienia smaku nabiału, ale sprawia, że zyskuje więcej prozdrowotnych właściwości. Ułatwia wchłanianie mikroelementów pochodzących z żywności. Poprawia stan mikrobioty przewodu pokarmowego. Reguluje pracę jelit i zapobiega zaparciom. Poza tym redukuje stężenie cukru oraz trójglicerydów we krwi.

Inulina, dostępna w sprzedaży, ma postać białego proszku (kilogram kosztuje średnio 25 złotych). Wystarczy dodać jedną płaską łyżeczkę tego składnika (około 5 gramów) do serka i wymieszać całość. Można też wcześniej rozpuścić go w niewielkiej ilości jogurtu naturalnego czy mleka.

