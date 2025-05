Masz problem z boczkami? Te 3 ignorowane zasady naprawdę działają. Sprawdź je

Niepowodzenia w odchudzaniu mogą mieć wiele różnych przyczyn. Często u ich podłoża leżą problemy zdrowotne. Niejednokrotnie zdarza się również, że sami nieświadomie pracujemy na swoją porażkę. Wszystko przez to, że zapominamy o paru prostych, ale niezwykle ważnych zasadach. Ich wprowadzenie do codziennej rutyny sprawia, że zrzucanie nadprogramowych kilogramów staje się znacznie łatwiejsze. Sprawdź, czy je znasz.

Jakie zasady stosować na diecie?

Dietetyk dr Bartek Kulczyński radzi, by ograniczyć udział soli w diecie. Ta przyprawa utrudnia bowiem odchudzanie. Zwiększa adipogenezę, czyli odkładanie się tkanki tłuszczowej. Jednocześnie hamuje rozkład tłuszczu w organizmie, a także tak zwaną termogenezę poposiłkową.

Trzeba wiedzieć, że po spożyciu pokarmu nasz organizm zużywa energię na trawienie, i wchłanianie i przetwarzanie składników pokarmowych. Przyspiesza więc metabolizm, co prowadzi do uwalniania energii w postaci ciepła. Dzięki temu część kalorii dostarczanych wraz z posiłkiem ulega spaleniu na skutek jego trawienia i w toku dalszych procesów metabolicznych. A sól niestety hamuje to działanie, czyli zużywamy mniej energii, przez co trudniej jest nam schudnąć – wyjaśnia ekspert w jednym z nagrań udostępnionych w sieci.

Z kolei dietetyk dr Michał Wrzosek zauważa w jednym ze swoich materiałów, że kluczem do sukcesu w odchudzaniu jest spożywanie większej ilości białka. Składnik ten z jednej strony przedłuża uczucie sytości po posiłku i zapobiega podjadaniu, a z drugiej zwiększa efekt termiczny pożywienia (ang. Thermic Effect of Food – TEF). W praktyce oznacza to, że już samo trawienie białka pochłania sporą ilość energii (od 15 do nawet 30 procent) i pozwala pozbyć się wielu kalorii. W rezultacie mniej tkanki tłuszczowej odkłada się w organizmie.

O czym jeszcze pamiętać podczas odchudzania?

Dr Michał Wrzosek przypomina także, że bardzo ważną rolę w procesie odchudzania odgrywa odpowiednie nawodnienie organizmu. Jego podstawą powinna być woda, ale warto wprowadzać do diety również inne płyny, na przykład kawę czy herbatę. Substancje zawarte w tych napojach – jak zauważa specjalista – przyspieszają metabolizm. Tak działa między innymi kofeina obecna w „małej czarnej”. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – dodatek cukru czy mleka niweluje „odchudzające właściwości” naparu.

