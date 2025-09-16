Ostrzeżenie: ta kasza może szkodzić zdrowiu! Znana sieć alarmuje: lepiej ją wyrzuć

Kasze zyskują na popularności i coraz częściej goszczą na polskich stołach. Dostarczają organizmowi wielu cennych wartości odżywczych. Stanowią cenne źródło białka, błonnika, a także wielu mikroelementów (między innymi cynku, potasu, magnezu czy żelaza). Dlatego są ważnym elementem dobrze zbilansowanej diety, ale mogą też poważnie zaszkodzić zdrowiu. Sprawdź, na co uważać.

Popularna kasza wycofana ze sklepów

Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat w sprawie kaszy gryczanej. Jeśli kupiłeś ten produkt, lepiej go nie spożywaj. Zawiera bowiem groźny związek, który może poważnie zaszkodzić zdrowiu. Szczegółowe informacje dotyczące skażonego towaru zamieszczamy poniżej:

Nazwa produktu: Kasza gryczana

opakowanie: 800 gramów

producent: LLC Gala Foods

kod kreskowy (EAN) 4820191593688

numer partii 28.01.2027 L 13 06 2025

Konsumenci, którzy zakupili wskazaną partię wyżej wymienionego produktu proszeni są o niespożywanie jej, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym została zakupiona. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany – czytamy w komunikacie wystosowanym przez sieć Auchan.

Dlaczego kaszę gryczaną wycofano ze sprzedaży?

W wycofanej partii kaszy gryczanej wykryto obecność glifosatu. Jego poziom znacznie przekraczał dopuszczalne normy. Substancja ta jest zaliczana do grona herbicydów totalnych. Środek niszczy więc nie tylko chwasty, ale wszystkie rośliny. Warto podkreślić, że ten popularny w rolnictwie związek od lat budzi spore kontrowersje wśród naukowców i ekspertów. Podejrzewa się bowiem, że wywiera niezwykle negatywny wpływ na organizm człowieka. Przypisuje mu się działanie mutagenne oraz kancerogenne. Może zwiększać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Może też powodować dolegliwości gastryczne (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia etc.), zaburzenia hormonalne oraz neurologiczne.

