Zrób to zamiast kopytek. Jesienne kluseczki Roberta Makłowicza smakują „lepiej niż u mamy”

Większość z nas uwielbia różnego rodzaju kluski podawane jako dodatek do obiadu. Kopytka czy „leniwe” często kojarzą nam się z rodzinnym domem – najlepsze zawsze robiła mama lub babcia. Ich przygotowanie wymaga jednak trochę pracy, dlatego mało osób robi je na co dzień. Po jakimś czasie mogą się już też po prostu znudzić. Ja, żeby nieco poeksperymentować w kuchni, postanowiłam przyrządzić kluseczki dyniowe z przepisu Roberta Makłowicza.

Jak zrobić kluski z przepisu Roberta Makłowicza?

Problemem podczas przygotowywania domowych klusek jest to, że często wcale nie są tak delikatne, jak powinny. Robiąc te z receptury znanego kucharza, zawsze wyjdą obłędnie delikatne i puchate. Jako bazę do tej potrawy zamiast ziemniaków wykorzystuje się dynię. To danie będzie więc wspaniałym urozmaiceniem codziennego menu.

Żeby zrobić takie kluseczki, musisz najpierw przygotować puree z dyni. Najpierw trzeba ją obrać, pokroić w dużą kostkę i upiec – w ten sposób nie nasiąknie wodą, dzięki czemu nie będziesz musiał dodawać większej ilości mąki. Piecz ją przez około 30 minut w 180°C. Powinna być miękka, jednak nie może się rozpadać. Robert Makłowicz poleca wykorzystać dynię piżmową.

Przepis: Kluseczki dyniowe Te kluseczki smakują naprawdę genialnie, musisz ich spróbować! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 400 w każdej porcji Składniki 1 dynia piżmowa

250 ricotty

ok. 100 g mąki pszennej

1 jajko

gałka muszkatołowa

sól i pieprz

parmezan do podania

100 g masła

kilka świeżych liści szałwii Sposób przygotowania Przyrządzanie kluseczekNajpierw przygotuj purée z dyni, a następnie dodaj do niej ricottę, pieprz, sól oraz gałkę muszkatołową. Wbij jajko, a później stopniowo dosypuj mąkę i mieszaj. Odstaw w chłodne miejsce do wystudzenia. Jeśli będzie taka potrzeba, dodaj więcej mąki. GotowanieNa osolony wrzątek kładź niewielkie kluseczki przy pomocy łyżki. Gdy wypłyną na powierzchnię, odczekaj jakieś dwie minuty i wyjmuj je łyżką cedzakową. Przygotowanie masła szałwiowegoRoztop masło na patelni i dodaj do niego świeżą szałwię. Smaż, aż tłuszcz się lekko zarumieni. Polej nim kluski i posyp parmezanem.

Jak podać dyniowe kluski?

Takie kluski dyniowe można podawać na wiele sposobów. Doskonale smakują na przykład z masłem szałwiowym. Dzięki temu nadasz potrawie aromatu i wyrazistości. Możesz też wybrać klasykę i polać je po prostu śmietaną lub jogurtem naturalnym. Kolejną opcją jest podanie ich z sosem, na przykład pomidorowym, grzybowym czy orzechowym. Kluski dyniowe to idealny pomysł na osobne danie, ale świetnie sprawdzą się też jako dodatek do mięs, na przykład wieprzowiny czy pieczonego kurczaka. Koniecznie wypróbuj też inne przepisy na potrawy z dyni.

