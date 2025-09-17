Dino obniża cenę dobrego masła na cały tydzień. Możesz brać, ile chcesz, ale jest warunek

W najnowszej gazetce Dino uwagę przykuwa promocja na masło. Sieć mocno obniżyła cenę produktu marki Krasula. Co ważne, z rabatu skorzystać może każdy klient. Nie musi przy tym okazywać żadnych specjalnych kart ani aktywować kuponów lojalnościowych w aplikacji mobilnej (jak ma to miejsce w innych sieciach). To spore ułatwienie zwłaszcza dla osób starszych, które nie zawsze są „za pan brat” z nowymi technologiami. Przywołane „udogodnienie” sprawia też, że zakupy przebiegają sprawniej i szybciej.

Jak kupić taniej dobre masło w Dino?

By skorzystać z rabatu na masło, trzeba spełnić tylko jeden prosty warunek. Jeśli chcesz zaoszczędzić musisz kupić co najmniej cztery kostki wskazanego wcześniej smarowidła. Wtedy przy kasie za jedno opakowanie produktu o wadze 200 gramów zapłacisz tylko 5 złotych i 24 grosze. Upust jest spory, bo regularna jego cena wynosi niespełna 7 złotych. Oszczędzasz więc prawie 2 złote na jednej sztuce.

Co ważne, Dino nie narzuciło na klientów żadnych limitów. Możesz kupić tyle masła, ile potrzebujesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. Na zakupy masz naprawdę sporo czasu, bo promocja zaczyna się w środę, a kończy we wtorek. Obowiązuje od 17 do 23 września 2025 roku. Pamiętaj, że najbliższa niedziela (21 września) nie jest dniem handlowym. Sklepy sieci będą wtedy nieczynne. Jeśli jednak nie zdążysz uzupełnić kuchennych zapasów w tygodniu, możesz nadrobić zaległości w sobotę od godziny 6:00 do 22:30.

Jak prawidłowo przechowywać masło?

Masło najlepiej trzymać w lodówce, w zamykanej maselniczce, z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. Pamiętaj, że smarowidło bardzo szybko absorbuje wszelkie zapachy. Nie zapominaj też o jeszcze jednej istotnej kwestii – ten rodzaj tłuszczu świetnie nadaje się do mrożenia. Zanim jednak wsadzisz produkt do zamrażarki, podziel go na mniejsze porcje. Łatwiej ci będzie je później rozmrozić i wykorzystać w kuchni.

