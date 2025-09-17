Chcesz szybciej schudnąć? Lekarka mówi wprost: jedz to na śniadanie

Wiele osób, które chce pozbyć się „oponki” i „boczków” rezygnuje z jedzenia śniadania. Wychodzi z założenia, że w ten sposób szybciej osiągnie wymarzoną sylwetkę. Tymczasem jest wręcz odwrotnie – pomijanie pierwszego posiłku w ciągu dnia sprzyja tyciu. Duże znaczenie w procesie odchudzania ma również to, co o poranku trafia na nasze talerze. Doktor Magdalena Cubała poleca jeden konkretny produkt. To popularny artykuł spożywczy, który praktycznie każdy ma w swojej kuchni. Wciąż jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z jego cennych właściwości.

Co jeść rano, by schudnąć?

Zdaniem specjalistki najlepszym wyborem na śniadanie są jajka. To jeden z najbardziej wartościowych produktów, jakie można włączyć do diety, zwłaszcza w trakcie odchudzania. Jest bogatym źródłem łatwo przyswajalnego białka, które hamuje uczucie głodu i wspiera utrzymanie masy mięśniowej podczas zrzucania nadprogramowych kilogramów.

Jajka dają większe uczucie sytości, a to może oznaczać, że przez resztę dnia zjemy mniej »podskubywanych« kalorii. To nie moja opinia – są na to badania W jednym z nich osoby jedzące jajka na śniadanie zjadały mniej kalorii w ciągu dnia niż te, które jadły śniadania na bazie węglowodanów – podkreśla dr Magdalena Cubała w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Jedno średnie jajko dostarcza 6-7 gramów białka i około 70 kilokalorii. Dodatkowo znajdziemy w nim „zdrowe” tłuszcze, witaminy z grupy B, witaminę D, cholinę i minerały takie jak żelazo czy selen. Dzięki przywołanym makro- i mikroskładnikom organizm wolniej trawi jajka, co pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i zmniejsza chęć sięgnięcia po słodkie przekąski przed obiadem. Warto też zauważyć, że metabolizowanie białek wymaga większej ilości energii niż na przykład przetwarzanie węglowodanów czy tłuszczów. Dlatego skutkuje szybszym spalaniem kalorii.

Ile jajek dziennie można jeść?

Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne wskazuje, że można jeść nawet dwa jajka dziennie. Wiele zależy jednak od „wyjściowego” poziomu cholesterolu w organizmie, stylu życia oraz jakości diety. Jak zaznacza dr Cubała w udostępnionym materiale, spożywanie jajek „nie wpływa wcale tak źle na nasz profil lipidowy”. Przeprowadzone badania dowodzą, że wzrost poziomu cholesterolu we krwi powodują nie tyle same jajka, ile produkty, które zwykle serwujemy w ich „towarzystwie”, czyli na przykład boczek, słonina etc. Dlatego warto zrezygnować z kalorycznych dodatków do nabiału. Postawić na oliwę z oliwek, świeże warzywa i zioła zamiast ciężkich sosów i niezdrowych tłuszczów. Ta prosta zmiana jest nie tylko dobra dla serca, ale również dla sylwetki.

