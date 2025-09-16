Dietetyczka ocenia: to najlepsza wędlina z Biedronki. Kupuj bez wahania!

Wędliny to jeden z produktów, które kupujemy najczęściej podczas zakupów spożywczych. To idealny dodatek do kanapek, ale też różnego rodzaju zapiekanek czy omletów. Można podać je również z naleśnikami w wersji wytrawnej. Dodajemy je też do jajecznicy, różnych rodzajów makaronów, a czasami nawet zup.

Najlepsze wędliny z Biedronki

Dietetyczka z Centrum Respo opublikowała na YouTube nagranie, w którym poleciła wędliny z Biedronki. Dobrym wyborem będzie Pierś Pieczona marki Drobimex, która dostarcza 22 g białka i zawiera tylko 0,7 g tłuszczów nasyconych. Mięso stanowi aż 97% tej wędliny, a całość ma jedynie 118 kcal na 100 g. Warto również sięgnąć po Schab Wędzony marki Kraina Wędlin, który dostarcza 21 g białka i ma niecałe 2 g tłuszczów nasyconych. Do wyprodukowania 100 g tej wędliny użyto aż 100 g mięsa.

Najlepszą wędliną drobiową w tym supermarkecie, która nie zawiera konserwantów, jest wędlina Głodniaki. Zawiera aż 20 g białka, tylko 0,6 g tłuszczów nasyconych i ma atrakcyjną cenę.

Tych wędlin nie kupuj

Wędliny mogą być elementem zdrowej diety, ale często są bogate w tłuszcz, sól i substancje dodatkowe – dodała ekspertka.

Wyjaśniła przy tym, jakich wędlin lepiej nie kupować w Biedronce. Jedną z nich jest Mielonka Tyrolska marki Kraina Wędlin, która zawiera jedynie 68% mięsa, a przy tym wiele dodatków, ponad 7 g tłuszczów nasyconych i tylko 12 g białka. Do koszyka podczas zakupów lepiej nie wkładać również Szynki Konserwowej tej samej marki. Ma ona stosunkowo długi skład i zawiera konserwanty. Co więcej, dostarcza ponad 2 g soli – a należy pamiętać, że jej nadmiar w diecie jest bardzo szkodliwy.

Jak wybierać najzdrowsze wędliny?

Aby wybrać najzdrowsze wędliny — w Biedronce, ale też w innych supermarketach — zwracaj uwagę na skład produktu. Im jest krótszy i bardziej naturalny, tym lepiej. Przede wszystkim wędlina powinna zawierać jak najwięcej mięsa. Unikaj tych produktów, które zawierają MOM (mięso oddzielane mechanicznie). Zwróć także uwagę na wartości odżywcze, takie jak poziom białka, zawartość tłuszczu, a także obecność dodatków i konserwantów.

