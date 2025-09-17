Biorę orzechy włoskie i robię najlepsze smarowidło do kanapek. Prostszego przepisu nie znajdziesz

Jako smakowity dodatek do kanapek świetną alternatywą dla szynki i sera są różnego rodzaju pasty. Można przygotować je z wielu różnych składników. Do najpopularniejszych należą pasta jajeczna i rybna, jednak możliwości jest znacznie więcej. Wspaniale smakują też pasty warzywne, na przykład z ciecierzycy czy fasoli, ale to nie wszystko. Ja ostatnio odkryłam pyszną pastę z orzechów włoskich.

Jak zrobić pastę z orzechów włoskich?

Taka pasta to pyszne smarowidło do kanapek. Sprawdzi się jednak także jako baza do tartaletek lub dip do krakersów. Możesz wykorzystać ją również jako dodatek do owsianki, naleśników czy nadzienie różnych ciast. Koniecznie wykorzystaj ten pomysł, jeśli masz w domu zapas orzechów włoskich.

Zrobienie takiej pasty jest banalnie proste. Potrzebujesz tylko obranych orzechów włoskich. Wysyp je na blachę i piecz przez 15 minut w 180 stopniach Celsjusza, a później zblenduj. Na początku wytworzy się mąka orzechowa, jednak im dłużej będziesz to robić, tym zacznie się z nich wytrącać więcej tłuszczu. Dzięki temu proszek zacznie się zamieniać w gęstą masę. Na koniec dodaj odrobinę soli i gotowe. Takiej domowej pasty kanapkowej nie można jednak zbyt długo przechowywać, dlatego nie rób dużego zapasu.

Dlaczego warto jeść orzechy włoskie?

Taka pasta to pyszny i aromatyczny dodatek do kanapek. Jest nie tylko bardzo smaczna, ale też naprawdę zdrowa. Orzechy zawierają dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli zdrowych tłuszczów, w tym omega-3. Dzięki temu wspierają między innymi prawidłowe funkcjonowanie mózgu, ale też wzmacniają nasz układ immunologiczny. Do tego mają bardzo niski indeks glikemiczny, przez co nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Zawartość błonnika i tłuszczów sprawia, że po ich zjedzeniu czujemy się dłużej syci. Sprzyja to też regulowaniu poziomu cholesterolu we krwi, a także poprawie mikroflory jelitowej.

Pamiętaj jednak, żeby orzechy włoskie przechowywać w ciemnym i suchym miejscu, ponieważ wtedy jak najdłużej zachowają świeżość i nie zjełczeją. Najlepiej sprawdzi się do tego spiżarnia, ale śmiało możesz włożyć je też do lodówki. Jeśli chcesz, żeby obrane orzechy włoskie jeszcze dłużej zachowały świeżość, możesz je także zamrozić.

Czytaj też:

Sposób Koreanek na figurę bez wyrzeczeń. Sprawdź, co działa najlepiejCzytaj też:

Czy kawa rozpuszczalna naprawdę szkodzi? Dietetyk wyjaśnia raz na zawsze