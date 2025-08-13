Te kremowe lody to hit lata. Tylko 2 składniki, a smakują lepiej niż z cukierni. Zrób raz, a przepadniesz

Nie ufam zbytnio sklepowym lodom. Dlatego staram się robić mrożone przysmaki na własną rękę. Dzięki temu nie tylko sporo oszczędzam, ale też mam pewność, co serwuje bliskim. Ostatnio hitem w moim domu są lody śmietankowe. Nie wymagają wiele pracy, a smakują lepiej niż te z cukierni. W dodatku powstają tylko z 2 składników. Bez maszynki i żadnych specjalnych sprzętów. Zobacz, w czym tkwi ich sekret.

Jak zrobić lody śmietankowe z 2 składników?

Nie potrzebujesz cukru ani jajek. Wystarczą dwa składniki, które bez trudu dostaniesz w każdym większym sklepie spożywczym – tłusta śmietana i skondensowane mleko. Przed przystąpieniem do działania oba produkty musisz mocno schłodzić. Powinny być bardzo zimne. Najpierw musisz ubić śmietanę „na miękko”, a potem wymieszać ją z mlekiem. Potem trzeba już tylko przelać powstałą masę do pojemnika, a całość wstawić do zamrażarki na minimum 6 godzin (najlepiej całą noc).

Przepis: Domowe lody śmietankowe Powstają tylko z dwóch składników, a smakują lepiej niż z cukierni Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 6 godz. 15 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 1 w każdej porcji Składniki 530 ml zimnego mleka skondensowanego

500 ml zimnej tłustej śmietanki 36% Sposób przygotowania Ubicie śmietankiSchłodzoną śmietankę przelej do miski. Ubijaj ją do momentu aż zacznie przypominać pianę z białek. Łączenie składnikówWymieszaj ubitą śmietankę z mlekiem. Przelej powstałą masę do formy. Mrożenie lodówWstaw masę na lody do zamrażarki na minimum 6 godzin.

Wskazówka: Ubijaj śmietanę do momentu aż zacznie przypominać pianę z białek i tworzyć tak zwane soft peaks. Po wyjęciu trzepaczki na powierzchni śmietany powinny powstać „miękkie wierzchołki” z lekko opadającą końcówką.

Domowe lody śmietankowe – przydatne wskazówki

Domowe lody śmietankowe możesz zaserwować w pucharkach albo wafelkach. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by podać je na patyku (jeśli tylko dysponujesz z odpowiednią formą). Te mrożone desery możesz dowolnie urozmaicić, dodając do nich różne ulubione składniki, na przykład owoce (borówki, maliny, truskawki etc.). Pamiętaj, że tego typu produkty zwykle zawierają dużo wody. Dlatego warto dodać do lodów więcej śmietany i zmniejszyć ilość mleka. Jeżeli chcesz dorzucić do masy kawałki czekolady, orzechów czy ciasteczek, wykorzystaj śmietanę o mniejszej zawartości tłuszczu, na przykład „trzydziestkę”. W przeciwnym razie przysmaki będą dość „ciężkie”.

