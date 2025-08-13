Trik Okrasy na mielone, które zawsze wychodzą soczyste. Spróbujesz? Nawet teściowej smakują

Karol Okrasa słynie z „łamania” różnego rodzaju receptur. Nadawania tradycyjnym i dobrze znanym potrawom nowego „sznytu”. Nie stroni jednak też od przygotowywania „klasyków” – nieskomplikowanych dań, które od lat goszczą w polskiej kuchni. W jednym ze swoich materiałów opublikowanych w sieci stwierdził bowiem, że „właśnie tymi prostymi rzeczami kucharz może wreszcie udowodnić swoją wartość”. Dlatego pewnego razu „wziął na warsztat” kotlet mielony. Postanowił stworzyć idealny przysmak – taki, który się nie rozpada. Jest chrupiący, a zarazem soczysty i miękki w środku. Sprawdziłam ten patent i powiem tylko jedno – działa.

Jak zrobić idealne kotlety mielone?

Większość osób łączy mięso na mielone z surową cebulą. Karol Okrasa podpraża ją na złoty kolor i wysusza, zanim trafi do pozostałych składników. Dorzuca też do masy coś, co działa niczym „spulchniacz”. Dodaje jej objętości, a jednocześnie sprawia, że kotlety po usmażeniu powstają soczyste i wręcz rozpływają się w ustach. Tym razem nie chodzi o bułkę namoczoną w mleku czy wodzie, ale zupełnie inny, nieco zapomniany produkt – ugotowaną na sypko kaszę jęczmienną. Jeśli nie masz jej pod ręką, możesz użyć też kaszy jaglanej albo kaszy manny. Dzięki niej przysmaki zyskują na delikatności. Potem kucharz wyrabia mięso i formuje kotlety. Później obtacza je klasycznej panierce z bułki tartej i smaży na niezbyt mocno rozgrzanym smalcu. Chodzi o to – jak wyjaśnia ekspert – by „kotlety doszły w środku, ale bułka się nie przypaliła”.

Przepis: Kotlety mielone Karola Okrasy Chrupiące i soczyste zarazem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 272 w każdej porcji Składniki 500 g mielonego mięsa wieprzowego

30-60 g suchej kaszy jęczmiennej

1 cebula

1 jajko

sól i pieprz Do obtoczenia kotletów: bułka tarta Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz i pokrój drobno cebulę. Podsmaż ją na złoty kolor, a następnie osusz na ręczniku papierowym. Ugotuj kaszę na sypko. Łączenie składnikówDo mięsa mielonego dodaj przyprawy, przestudzoną kaszę, jajko i cebulkę. Połącz dokładnie wszystkie składniki. Formowanie i panierowanie kotletówUformuj kotlety i obtocz je w bułce tartej. Smażenie kotletówSmaż kotlety na smalcu na złoty kolor z każdej strony.

Wskazówka: Pamiętaj, by dobrze wyrobić masę na kotlety i starannie połączyć wszystkie składniki. W przeciwnym razie przysmaki będą pękać podczas smażenia.

Z czym podawać kotlety mielone?

Wybór dodatków to kwestia indywidualna. Sięgnij po te składniki, które najbardziej lubisz. Świetnie sprawdzą się na przykład ziemniaki i mizeria albo inna sałatka z sezonowych warzyw. Karol Okrasa podaje swoje kotlety z purée z selera i ziemniaka ugotowanych w wodzie z niewielką ilością mleka.

