Trik Okrasy na mielone, które zawsze wychodzą soczyste. Spróbujesz? Nawet teściowej smakują
Udostępnijdodaj Skomentuj
Przepisy

Trik Okrasy na mielone, które zawsze wychodzą soczyste. Spróbujesz? Nawet teściowej smakują

Dodano: 
Kotlety mielone
Kotlety mielone Źródło: Shutterstock
Najlepsze mielone są soczyste i rozpływają się w ustach. Znalazłam niezawodny patent, by osiągać ten efekt za każdym razem, gdy robię kotlety. Wzorem Karola Okrasy dodaję do mięsa prosty składnik, a efekt? Nawet wybredna teściowa bije mi brawo.

Karol Okrasa słynie z „łamania” różnego rodzaju receptur. Nadawania tradycyjnym i dobrze znanym potrawom nowego „sznytu”. Nie stroni jednak też od przygotowywania „klasyków” – nieskomplikowanych dań, które od lat goszczą w polskiej kuchni. W jednym ze swoich materiałów opublikowanych w sieci stwierdził bowiem, że „właśnie tymi prostymi rzeczami kucharz może wreszcie udowodnić swoją wartość”. Dlatego pewnego razu „wziął na warsztat” kotlet mielony. Postanowił stworzyć idealny przysmak – taki, który się nie rozpada. Jest chrupiący, a zarazem soczysty i miękki w środku. Sprawdziłam ten patent i powiem tylko jedno – działa.

Jak zrobić idealne kotlety mielone?

Większość osób łączy mięso na mielone z surową cebulą. Karol Okrasa podpraża ją na złoty kolor i wysusza, zanim trafi do pozostałych składników. Dorzuca też do masy coś, co działa niczym „spulchniacz”. Dodaje jej objętości, a jednocześnie sprawia, że kotlety po usmażeniu powstają soczyste i wręcz rozpływają się w ustach. Tym razem nie chodzi o bułkę namoczoną w mleku czy wodzie, ale zupełnie inny, nieco zapomniany produkt – ugotowaną na sypko kaszę jęczmienną. Jeśli nie masz jej pod ręką, możesz użyć też kaszy jaglanej albo kaszy manny. Dzięki niej przysmaki zyskują na delikatności. Potem kucharz wyrabia mięso i formuje kotlety. Później obtacza je klasycznej panierce z bułki tartej i smaży na niezbyt mocno rozgrzanym smalcu. Chodzi o to – jak wyjaśnia ekspert – by „kotlety doszły w środku, ale bułka się nie przypaliła”.

Przepis: Kotlety mielone Karola Okrasy

Chrupiące i soczyste zarazem.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
272 w każdej porcji

Składniki

  • 500 g mielonego mięsa wieprzowego
  • 30-60 g suchej kaszy jęczmiennej
  • 1 cebula
  • 1 jajko
  • sól i pieprz

Do obtoczenia kotletów:

  • bułka tarta

Dodatkowo:

  • tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówObierz i pokrój drobno cebulę. Podsmaż ją na złoty kolor, a następnie osusz na ręczniku papierowym. Ugotuj kaszę na sypko.
  2. Łączenie składnikówDo mięsa mielonego dodaj przyprawy, przestudzoną kaszę, jajko i cebulkę. Połącz dokładnie wszystkie składniki.
  3. Formowanie i panierowanie kotletówUformuj kotlety i obtocz je w bułce tartej.
  4. Smażenie kotletówSmaż kotlety na smalcu na złoty kolor z każdej strony.

Wskazówka: Pamiętaj, by dobrze wyrobić masę na kotlety i starannie połączyć wszystkie składniki. W przeciwnym razie przysmaki będą pękać podczas smażenia.

Z czym podawać kotlety mielone?

Wybór dodatków to kwestia indywidualna. Sięgnij po te składniki, które najbardziej lubisz. Świetnie sprawdzą się na przykład ziemniaki i mizeria albo inna sałatka z sezonowych warzyw. Karol Okrasa podaje swoje kotlety z purée z selera i ziemniaka ugotowanych w wodzie z niewielką ilością mleka.

Czytaj też:
Tylko do 16 sierpnia w Biedronce okazja roku dla kawoszy i fanów lodów. Nie przegap tej szansyCzytaj też:
Odchudzanie bez stresu? Dietetyczka zdradza „złotą zasadę”. Wypróbuj i chudnij

Opracowała:
Źródło: KuchniaLidla.pl i Karol Okrasa/YouTube