Takiej akcji w Biedronce nikt się nie spodziewał. Polacy robią zapasy, zanim towar zniknie z półek

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Przygotowania do świąt wiążą się zwykle ze sporymi wydatkami. Na szczęście różnego rodzaju promocje, którymi kuszą znane sieci handlowe pozwalają nieco odciążyć domowy budżet. Jedną z atrakcyjnych akcji rabatowych organizuje Biedronka. Tym razem nie chodzi o masło, ale inny popularny produkt. Polacy kupują go na potęgę, więc to świetna okazja, by zaoszczędzić.

Co przeceniła Biedronka?

Sieć „ścięła” ceny kawy rozpuszczalnej Nescafé – Crema oraz Classic.By skorzystać z obniżki sięgającej 70 procent, musisz kupić minimum 400 gramów produktu, czyli dwa opakowania, przy czym rabat dotyczy wyłącznie tańszego spośród wybranych towarów. Taniej możesz kupić też wszystkie kawy marki Dallmayr i Carousel. Zasady akcji są takie same, jak te opisane powyżej, ale upust wynosi „jedynie” 60 procent. Tyle zaoszczędzisz na drugiej, tańszej paczce.

Kto może kupić taniej kawę w Biedronce?

Obie przedstawione promocje zostały skierowane do wybranej grupy konsumentów – klientów, którzy posiadają kartę lub aplikację na telefon Moja Biedronka. Ich zdobycie nie wymaga uiszczania żadnych specjalnych opłat. Oprogramowanie można pobrać ze sklepu internetowego – Google Play lub App Store – a kartę odebrać przy kasie w każdym sklepie sieci.

O czym jeszcze pamiętać, kupując kawę w Biedronce?

Sieć nałożyła na kupujących ograniczenia. W obu przypadkach limit dzienny wynosi: 4 opakowania kawy. Oznacza to, że nie można nabyć więcej niż 4 sztuki produktu (w tym dwie z rabatem) na jedno konto Moja Biedronka. Jest jednak też dobra wiadomość – promocje trwają jeszcze sześć dni. Kończą się w niedzielę, 14 grudnia 2025 roku. W sumie możesz zgarnąć nawet 48 paczek kawy różnych marek (w ramach wszystkich przywołanych wyżej promocji). To prawdziwa gratka dla miłośników „małej czarnej”.

Czytaj też:

Ten wigilijny napój wzmacnia jelita i odporność. Dietetyczka radzi pić go codziennieCzytaj też:

Na Wigilię robię śledzie jak Magda Gessler. Jeden nieoczywisty dodatek sprawia, że znikają jako pierwsze