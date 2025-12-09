Kupujesz go dla zdrowia? GIS wycofuje jedną partię, bo może działać toksycznie na organizm

Produkty pszczele cieszą się sporą popularnością. Trudno się temu dziwić, bo mają wiele cennych właściwości. Jednak, jak się okazuje, nie wszystkie służą zdrowiu. Główny Inspektor Sanitarny właśnie wycofał jeden z nich. Powód zaskakuje.

Co GIS wycofał z obrotu?

Komunikat wydany przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy pyłku pszczelego. Jego decyzja ma związek z badaniami przeprowadzonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wykazały one, że jedna z partii produktu nie spełnia ustalonych wymagań jakościowych i może zagrażać zdrowiu konsumentów. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat wadliwego wyrobu.

Nazwa: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik

Opakowanie: 200 g,

Data minimalnej trwałości / numer partii: 28/05/2027 1/3

Producent: GOSPODARSTWO PASIECZNE "SĄDECKI BARTNIK" Sp. z o. o., 33-331 Stróże 235

Producent rozpoczął już procedurę wycofywania wskazanej partii z rynku. Podejmowane przez niego działania naprawcze nadzoruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu.

Dlaczego pyłek pszczeli zagraża zdrowiu?

Powiatowa Inspekcja Sanitarna stwierdziła, że przebadany pyłek pszczeli zawiera niedopuszczalne ilości alkaloidów pirolizydynowych. Ich poziom przekraczał przyjęte normy. „Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Związki te działają toksycznie na organizm człowieka. Wykazują działanie mutagenne. Mogą powodować nieprawidłowości już na poziomie DNA. Podejrzewa się również, że mają potencjał rakotwórczy. Sprzyjają powstawaniu nowotworów.

Czytaj też:

Myślisz, że to zdrowa przekąska? Zobacz, co dietetyczka znalazła w tych batonach z LidlaCzytaj też:

Bosacka ujawnia, co naprawdę siedzi w przyprawach do grzańca. Wyniki analizy zaskoczą miłośników zimowych napojów