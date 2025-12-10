Biorę ją na Wigilię zamiast karpia. W Lidlu dziś dużo taniej, a ta delikatna ryba prawie nie ma ości

Masz dziś trochę wolnego czasu? W takim razie wpadnij do Lidla – nie po cukier, masło, mąkę czy kawę. Tym razem możesz zgarnąć taniej zupełnie inny produkt – smaczną rybę, która prawie nie ma ości. Obfituje za to w wartości odżywcze. Gdy zobaczysz ją na półce, bierz „w ciemno”. Spiesz, bo znika z półek z prędkością światła. Nie pozwól, by ktoś cię wyprzedził.

Jaką rybę przeceniono w Lidlu?

Lidl obniżył cenę łososia atlantyckiego. Porcje z fileta XXL (8 kawałków po 125 gramów każdy) kosztują teraz tylko 69,90 zł, czyli ponad 25 procent mniej niż zwykle. Regularny koszt wynosi bowiem niespełna 95 złotych. Co ważne, z promocji mogą skorzystać wszyscy klienci. Nie muszą przy tym skanować żadnych aplikacji ani aktywować specjalnych kodów. Wystarczy przyjść i zrobić zakupy. Obowiązują jednak limity. Na jeden paragon nie można nabyć więcej niż trzy opakowania łososia objętego promocją. Akcja rabatowa trwa jeszcze tylko przez chwilę. Wkrótce dobiega końca. Wygasa dziś, czyli 10 listopada 2025 roku. Nie zwlekaj więc z uzupełnieniem kuchennych zapasów.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii – łosoś atlantycki sprzedawany w Lidlu ma certyfikat GGN. Wskazuje on, że ryba została pozyskana w odpowiedzialny sposób z zachowaniem wszystkich obowiązujących standardów i zasad bezpieczeństwa żywności. Gwarantuje również jej wysoką jakość. Co więcej, pozwala łatwo sprawdzić, skąd dokładnie pochodzi dany produkt.

Dlaczego warto jeść łososia atlantyckiego?

Łosoś atlantycki należy do niezwykle wartościowych artykułów spożywczych. To doskonałe źródło kwasów tłuszczowych omega-3. Związki te wspierają pracę serca i mózgu. Wzmacniają też mechanizmy obronne organizmu i redukują stany zapalne. Ryba dostarcza również pełnowartościowego białka oraz witamin z grupy B, dzięki czemu syci na długo i wspiera regenerację tkanek. Ponadto nie wymaga długiej obróbki termicznej. Jest szybka i prosta w przygotowaniu.

